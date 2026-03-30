習鄭會下周登場　徐巧芯：鄭麗文也會去華府

藍委徐巧芯受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天對外宣布將在4月7日至12日赴大陸訪問，預計將和中共中央總書記習近平進行“習鄭會”。對此，國民黨籍“立委”徐巧芯今天受訪表示，鄭麗文之前就強調，北京和華府都希望能夠出訪，所以國民黨路線是和中，但同樣也親美。



徐巧芯強調，國民黨都認為“中華民國”必須要向兩方建立良好的溝通管道以及互信基礎，所以相信鄭麗文主席現在先到大陸去訪問，未來也會到美國訪問，也祝福她能夠一切順利。



國民黨今天上午發出新聞稿表示，中共中央和習近平總書記邀請鄭麗文主席率團前往大陸訪問，鄭主席表示感謝並欣然接受邀請。期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。鄭麗文預計在上午11點召開中外記者會對此事進行說明。



徐巧芯在“立法院”受訪時對此表示，先前在智庫的座談會上，就有委員提問此事，當時鄭麗文也有告訴大家說，她的目標就是在上半年度會到北京以及華府去訪問，所以今天這樣的規劃，也是往鄭原本告知他們的目標和方向走。



徐巧芯說，要重申的是鄭麗文當時的說法很清楚，希望能先後訪問北京和華府，所以從國民黨的角度來說，我們是和中，但同樣也親美，兩方都要建立良好的溝通管道以及互信基礎，所以相信鄭麗文此次前往大陸訪問，就是這一個部分。