軍購條例卡關　綠委：盧秀燕都支持加碼了

民進黨團記者會，左起副幹事長沈伯洋、幹事長莊瑞雄、副書記長黃捷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月30日電（記者 張穎齊）針對台灣對美採購82套海馬士多管火箭系統首期款繳交期限獲美方同意展延，民進黨“立法院”黨團副幹事長沈伯洋30日表示，問題不在個別軍購案，而是整體“國防”預算與軍購條例在“立法院長”期遭卡關，傷害已經造成，甚至讓台灣在國際談判中淪為籌碼。



黨團幹事長”莊瑞雄表示，中國國民黨籍台中市長盧秀燕都支持8千億到1兆元軍購了，總預算與軍購特別條例遲未通過，已對施政與戰力建構造成重大衝擊，“國家安全”不是政黨攻防的籌碼，在野黨回到理性審查，而非一再拖延。



台“國防部長”顧立雄30日赴“立法院”報告指出，除新台幣1.25兆元軍購特別預算外，尚有163項重大持續案，未來3年將迎來交運付款高峰，預估需5700億元預算。至於向美採購82套海馬士系統原訂3月30日前繳交首期款，經台美協調後已獲同意展延。



民進黨“立法院”黨團30日舉行記者會，幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、副書記長黃捷與會。



沈伯洋表示，台灣發展不對稱戰力的目的，是為了有效嚇阻中國軍事進攻，但現在我們發明了一個新的嚇阻，叫做“立法院”的卡關，軍購條例與總預算長期被拖延，嚇阻的不是中國，是把武器卡在台灣外面，甚至卡到美國那邊去。



沈伯洋指出，台灣內部若無法完成預算審議，反而削弱自身防衛能力，“國防”問題已不只是未來要花多少錢，而是現在已經出現空窗期，傷害已經發生。



他還說，若軍購與預算持續延宕，將使台灣在國際政治中處於不利位置，甚至在習特會時，都可能被當作談判籌碼，對“國安”構成實質風險。



“立法院”不能再拖！”沈伯洋說，軍購條例已卡關近4個月，總預算更自去年8月延宕至今，應儘速進入實質審查程序，否則對“國防”與人民安全都是傷害。