8萬人挺柯嗆賴　莊瑞雄：造勢確實成功

民進黨“立院”黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月30日電（記者 張穎齊）針對台灣民眾黨前主席柯文哲一審遭判17年有期徒刑，29日號稱有8萬人上凱道聲援，並有25名中國國民黨籍“立委”到場助陣，在府前齊轟賴清德。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄30日表示，這場造勢確實很成功，但同時對司法造成衝擊，形成在街頭成立“民粹法庭”來對抗法院審判的危險訊號。



柯文哲因涉京華城案、政治獻金等案，一審遭判17年並褫奪公權6年，引發支持者強烈反彈。民眾黨29日發起凱道集會，“小草”大量動員，國民黨也有多名“立委”到場聲援，場面浩大。



民進黨團30日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、副書記長黃捷。



針對昨日造勢是否有影響民進黨選情？莊瑞雄表示，昨天那場造勢看起來辦得是蠻成功的。而民進黨團一貫主張，柯文哲若對判決不服，應循司法途徑上訴、在法庭上捍衛自身權利，而非訴諸街頭動員。昨天凱道集會雖人很多、聲勢很大，但本質上是為了對抗判決、訴求翻案，這樣的方式對整個司法體系會造成很大的衝擊。



莊瑞雄指出，司法案件應由法院依證據與程序審理裁決，合議庭才是判決的主體，不是群眾。若動輒以群眾壓力取代法律程序，就等於在街頭另設一個“民粹法庭”，對司法獨立形成壓迫。



“我對於25名藍委到場，我感到相當驚訝！”他還說，國民黨其實就是帶有政治盤算，表面是聲援，實際上是政治操作，部分國民黨人士意在藉此爭取民眾黨支持者認同，“司馬昭之心，路人皆知！”



莊瑞雄指出，若仔細閱讀判決內容，仍有許多法律攻防空間，真正應該做的是在二審提出具體證據與法律主張，而非透過街頭集會對判決施壓，把群眾拉上街頭，對案件本身沒有幫助。