軍購額度與黨不同調？盧秀燕：不必反美反中

台中市長盧秀燕至市議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕接受《自由時報》專訪，首度公開談對美軍購額度看法，拋出新台幣8千億至1兆元，與國民黨“立法院”黨團版本不同調。她今天在市議會進一步回應表示，她的主張是基於個人看法，其實與國民黨“立法院”黨團提出的3800億+N版本沒有太大差別，藍營的+N本來就保有增加空間。至於是否與國民黨主席鄭麗文路線分歧？盧則強調，為了和平，過度反美、反中都沒必要。



盧秀燕說，她主張是新台幣8000億元到1兆元之間，並基於當前形勢，認為潛艦的部分要稍微縮小一點，但是無人機要放大。目前官方在潛艦發展方面，預計建8艘，無人機衹有20萬架，但她認為，潛艦要稍微縮減，無人機應該要增加。



《自由時報》30日刊出盧秀燕專訪，盧首次表態對美軍購額度意見，認為新台幣8千億至1兆元較為適宜。對於國民黨主席鄭麗文在軍購議題上立場非常強硬，盧秀燕說，不同的政治人物會有不同的表達和信念，“可是個人不能夠代表全部”，最重要的民意在哪裡。相關說法引發關注。



針對專訪內容，盧秀燕30日赴台中市議會備詢前受訪表示，這幾天已經將對於軍購看法作比較完整的論述，她個人主張大概在新台幣8000億到1兆元之間，不過她要特別指出，無論是“政院”版的1.25兆元或者國民黨版的3800億元+N，以及她的想法，基本上大同小異，尤其藍營的+N學問很大，代表國民黨版本是有增加空間，只是增加到多少，有賴於“行政院”跟“立法院”雙方溝通。



至於相關論述是要替藍營撕掉疑美標籤？與鄭麗文路線分歧？盧秀燕回答，為了和平，為了台灣安全，不管是對中國大陸或者是對於美國，都要維持關係，過度的反美或反中都無必要。



盧秀燕補充，這段時間每個人意見都不一樣，但大同小異，每個人意見都不代表全部，就像她個人的意見也不代表全部，只是基於她過去在“立委”任內長期在“立法院”“國防”委員會，且有這方面的專業與背景，因此提出個人看法，但無論如何，還是“立法院”跟“行政院”之間要溝通協調好。