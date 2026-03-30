綠官員屢爆霸凌　民進黨團：要好好調查

民進黨黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團召開記者會，出席者幹事長莊瑞雄（中）、副幹事長沈伯洋、副書記長黃捷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月30日電（記者 張穎齊）“賴政府”近期屢爆高官霸凌疑雲。除了傳出“行政院”經貿談判辦公室已故副總談判代表顏慧欣生前疑似遭職場霸凌，駐美代表俞大㵢也遭爆涉職場霸凌。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄30日表示，要好好調查，“行政院”、政府部門應正視問題並啟動調查機制，給當事人與社會一個交代。



“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣53歲英年早逝，並傳出生前遭總談判代表楊珍妮霸凌，全案還在“行政院”調查中。而“經濟部”又爆出技術司人員對工業研究院委外研究單位計劃執行窗口有霸凌行為遭糾舉。



此外，台駐美代表俞大㵢也遭爆涉職場霸凌事件，只因菜色問題，就大罵督導主管，俞妻在官邸換掉的清潔工至少20位。



民進黨“立法院”黨團30日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、副書記長黃捷出席。



莊瑞雄回應，職場安全與工作環境，本來就是政府應該確保的基本責任，不論中央或地方都不例外。既然相關事件已經發生，行政部門包括“經濟部”乃至“行政院”，都應該啟動調查程序，好好釐清到底發生什麼事情，並給予當事人與社會清楚交代。



他也說，應引入外部機制參與調查，讓整體過程更具公信力，讓民眾相信這是一個客觀、公正的調查。



他認為，目前外界對個案仍有許多揣測，現在下結論還太早，重點仍在於儘速釐清事實、還原真相，並藉此檢視整體職場制度是否需要改善，以確保公部門工作環境安全。

