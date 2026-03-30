“賴政府”屢爆霸凌　綠黨團：要好好調查

民進黨黨團召開記者會，左起副幹事長沈伯洋、幹事長莊瑞雄及副書記長黃捷。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團幹事長莊瑞雄及副書記長黃捷（右）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月30日電（記者 張穎齊）針對近期“行政院”經貿談判辦公室已故副總談判代表顏慧欣疑似遭職場霸凌事件持續延燒，“賴政府”屢爆霸凌疑雲。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄30日表示，要好好調查，“行政院”、政府部門應正視問題並啟動調查機制，給當事人與社會一個交代。



“行政院”經貿談判辦公室總談判代表、“經濟部”國貿局前局長楊珍妮疑涉霸凌副總談判代表顏慧欣，導致顏53歲英年早逝，全案還在“行政院”調查中。而“經濟部”又爆出技術司人員對工業研究院委外研究單位計劃執行窗口有霸凌行為遭糾舉。



此外，台駐美代表俞大㵢也遭爆涉職場霸凌事件，只因菜色問題，就大罵督導主管，俞妻在官邸換掉的清潔工至少20位。



民進黨“立法院”黨團30日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、副書記長黃捷出席。



莊瑞雄回應，職場安全與工作環境，本來就是政府應該確保的基本責任，不論中央或地方都不例外，既然相關事件已經發生，行政部門包括“經濟部”乃至“行政院”，都應該啟動調查程序，好好釐清到底發生什麼事情。並給予當事人與社會清楚交代。



他也說，應引入外部機制參與調查，讓整體過程更具公信力，讓國人相信這是一個客觀、公正的調查。



他認為，目前外界對個案仍有許多揣測，現在下結論還太早，重點仍在於儘速釐清事實、還原真相，並藉此檢視整體職場制度是否需要改善，以確保公部門工作環境安全。



此外，有媒體報導，台灣的汽柴油價公式比例採用7D3B（7成杜拜、3成布蘭特原油）權重，自伊朗戰爭以來，油價公式竟超收逾3元，有占消費者便宜之嫌。“浮動油價機制”自2006年上路，中油據此每周調整國內油價，公式連動中東指標油價“7D3B”。但是伊朗戰爭以來，中油對杜拜原油採購比重低於4成，6成來自美國，中油卻仍以7成杜拜原油計價，如以3月中東戰事以來前3周核算，油價公式超收竟逾3元。



莊瑞雄回應，應從整體國際油價波動與政府穩定物價政策來看，不太有超收的問題，國際油價因中東局勢劇烈波動，從每桶70美元飆升至100美元以上，台灣政府為穩定民生，已吸收相當比例漲幅。



莊瑞雄說明，目前油價在不同區間，政府吸收比例最高可達75%，目的就是避免戰爭衝擊轉嫁至民生物價，相較亞洲鄰近國家如日本、韓國、香港與新加坡，台灣油價仍屬較低水準，政府確實有在替民生承擔壓力。



至於油價計算公式是否需要調整？莊瑞雄表示，細節仍應由台灣中油公司對外說明，中油可以做更精確的解釋。