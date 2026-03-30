4/7訪陸　鄭麗文：盼避免戰爭締造和平

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訂4月7日至12日訪問大陸，並進行國共領導人會晤。鄭麗文今天召開記者會表示，距離上次國民黨主席訪問大陸已時隔十年之久，她希望為兩岸和平穩定跨出成功第一步，當年前主席連戰到馬英九，再到她今天的訪陸，都是在共同政治基礎，反對“台獨”、堅持九二共識，可以避免戰爭、締造和平。



鄭麗文在今天上午11點於國民黨中央黨部中山廳，召開記者會對此事進行說明，記者會由副主席張榮恭和蕭旭岑陪同出席，文傳會主委尹乃菁主持。



鄭麗文強調，她今天的訪陸，不增不減，繼續在反對“台獨”、堅持九二共識基礎上，要向台灣人民也向全世界證明一件事，兩岸不是終須一戰，可以憑自己智慧努力走出一條康莊大道，為兩岸、為區域穩定和下一代幸福堅定走出和平道路。



國民黨今天上午發出新聞稿表示，中共中央和習近平總書記邀請鄭麗文主席率團前往大陸訪問，鄭主席表示感謝並欣然接受邀請。期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。



鄭麗文說，她當年受連戰邀請加入國民黨，就是幫忙促成連戰訪問大陸行程，當時也是她第一次踏上大陸這塊土地，而在連戰訪陸後，迎來馬英九八年的執政，兩岸交流互動良好，也打開國際空間，兩岸外交休兵。



鄭麗文強調，距離上次國民黨主席訪問已時隔十年，她希望為兩岸和平穩定跨出成功第一步，而自從連戰訪陸後，九二共識、反對“台獨”正式寫入國民黨章，這是國民黨一貫的兩岸路線，而馬英九八年執政也證明這是正確的路線。



鄭麗文表示，因此秉持黨章，也符合“憲法”規定和精神，甚至全世界都奉行一中政策、不支持“台獨”的共同共識，包含長期盟友美國，也是不論任何政黨執政，都是一貫立場，符合全世界一個中國政策，在不支持“台獨”的基礎上，不願意台海成為動亂來源。



鄭麗文說，美國官方也一而再再而三強調，期盼兩岸對話停止對抗，兩岸交流互動，避免惡意上升，戰火蔓延。所以她訪陸，不只向台灣人民，也向全世界證明一件事，兩岸不是終須一戰，我們可以憑自己智慧努力走出一條康莊大道。