顧立雄：軍購4案首期款約25億　爭取展延

顧立雄接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 戰略規劃司長、中將黃文啟(右)接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） “外交及國防委員會”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月30日電（記者 鄭羿菲）美方同意展延82套海馬士多管火箭系統首期款期限，民進黨籍“立委”王定宇30日在“立法院”質詢時關切首期款需多少金額？台“國防部長”顧立雄回應，現在既有包括海馬士、標槍飛彈等4項已公布的美方對台軍售，所需首期款約7900萬美元、約新台幣25億元，在簽署的同時也得討論能否往後延支付首期款。



顧立雄也說，由於2026年總預算案至今尚未付委審查，目前完全無法動支第一、第二預備金先行支付。



“立法院”“外交及國防委員會”30日邀請台“國防部長”顧立雄報告“國軍年度軍事投資計劃與財政負擔能力之動態平衡評估”，並備質詢。顧立雄會前接受媒體採訪時，做上述表示。



中國國民黨籍“立委”陳永康質詢時問及，海馬士確實對台非常重要，2026年國際上對美採購海馬士的國家衹有瑞典，且數量不大，台灣的海馬士下單，是單一國家採購，還是美方考慮其他國家合併採購？



台“國防部”戰略規劃司長、中將黃文啟回應，美方告知台灣是與其他6個國家一起議約，雖是一起議約，但生產仍是按照各批分配額度。



顧立雄說，過去美方提供供售意願到初步報價，台灣的建議程序完成後，先行送案到“立法院”審議，待美方知會“國會”或提供發價書時，台灣的預算案已通過，簽署發價書即可付首期款。今天遭逢的困境是，有很多案子的發價書來了，但預算還沒有過，因此浮現諸多問題。



王定宇詢及，目前對美軍購案獲發價書的首期款，大概需要多少金額？顧立雄指出，現在既有4個案子已達到7900億美元、折合新台幣約25億元左右。黃文啟補充說，上周末除針對海馬士與美方協商展延首期款支付外，其餘3個案子也有討論，美方的回應是，會再確定這3個案子的簽議約時間，再與台灣討論首期款支付延後的時間點會落在什麼時候。



王定宇追問，近期內會不會有新的發價書？也就是新的軍售案，否則朝野協商半天，軍購特別條例進入冷凍期1個月後，又有新的軍購案，等於通過的東西不夠用。



顧立雄指出，美方去年12月19日知會“國會”有5個案子，有一個案子是ALTIUS-700M與ALTIUS-600ISR，近期發價書可能出來。