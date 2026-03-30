楊金龍：仗再打半年有可能　到年底機率不高

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月30日電（記者 莊亦軒）受中東戰事影響，台灣大盤指數自三月初開始一路走跌，中國國民黨籍“立委”賴士葆30日在“立法院”質詢“中央銀行”總裁楊金龍問到，台灣股市跌幅，過去這幾個月有沒有漲的太高。楊金龍回應，金融資產上上下下是正常的，我想我還是不要發表意見以免大家不愉快，引發現場官員、記者一陣發笑。



楊金龍表示，“根據歷史經驗，打仗再打半年有可能，如果一直打到年底的機率不高。”根據歷史經驗還有美國官方態度，目前通貨膨脹壓力還在監控範圍內。



以色列繼續大規模轟炸伊朗，油價27日勁揚引發賣壓，美股主要指數均收黑，台股30日開低盤中下跌逾700點，最低為32326.37點，市場焦慮。



“立法院”財政委員會30日邀請“央行”楊總裁金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告，並備質詢。賴士葆質詢楊金龍有關台灣股市、匯率以及油價問題



質詢一開場賴士葆就問楊金龍，台灣股市過去這幾個月有沒有漲得太高。楊似乎沒有預期到會這樣問，停頓了一下之後才表示，金融資產上上下下是正常現象，我想我還是不要發表意見以免大家不愉快。此話一出引起官員還有旁聽的記者們一陣發笑。



楊金龍指出，我在這邊講的時候沒辦法對每個人的動機負責。我只能說投資人要謹慎。他表示，到目前為止資金外流是可控的，股市漲多一定會有修正，某種程度的回調是正常的。



賴士葆隨即追問中東戰事引起的油價高漲是否有做出新的通膨預測，楊金龍回應，有新的預測模型是根據全年每桶油價85美元計算。賴追問現在的油價已經破100美金了，85美元的預測模型是否太保守。



楊金龍表示，大部分的機構預測的油價中位數都是落在85美元一統來計算。委員說破百的現象是短期的，在這邊講說要漲到多少要有依據，全年的平均有可能會漲到這個點嗎？那我也可以說漲到1000美元。每一個國家的漲幅會不一樣，因為每個國家對石油的需求都不同。