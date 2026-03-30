陳其邁透露邀蔡英文爬山　並重申做好做滿

民進黨籍高雄市長陳其邁30日拜會民進黨高雄市議會黨團。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月30日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁30日趁議會開議拜會正副議長與藍綠各黨團時提到，會邀請蔡英文到高雄爬山，但不是爬柴山，而是爬果嶺公園（前身是高爾夫球場），至少走到第9洞。年底將卸任的陳其邁也重申會做好做滿，與大家長相左右。



高雄市議會30日開議，陳其邁上午陸續拜會議長、副議長，以及國民黨、民進黨、無黨團結聯盟等3個議會黨團。



蔡英文最近常到各地爬山，兼有輔選意味。陳其邁與民進黨籍高雄市議長康裕成時，閒聊時突然被問及蔡英文會不會來高雄爬山。對此，陳其邁回答“會，但不會是大家熟悉的柴山，應該會請她來爬果嶺公園。”



果嶺自然公園位於高雄市鳥松區、緊鄰澄清湖，前身是高爾夫球場，2025年10月10日轉型後正式免費開放，所以公園內可以從第一洞走到第18洞。



對此，陳其邁也提到，南台灣夏天比較熱，柴山路徑比較沒有風，果嶺自然公園比較合適，18洞只需兩個半小時，至少走個9洞。陳其邁向現場議員幽默地說“可以快點報名。”



另外，陳其邁拜訪國民黨議會黨團與藍營議員談話時，國民黨籍高雄市議員、議會黨團總召黃香菽也問陳其邁會不會做好坐滿，陳其邁則回應“一定”並幽默笑稱會與大家“長相左右”。