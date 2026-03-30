鄭麗文：訪陸談和平、合作交流、台商、產業

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸，並進行國共領導人會晤。鄭麗文今天召開記者會，談到此次訪陸的期待，她說，除了向大家展現我們對和平的殷殷期盼外，還有對於台灣產業、台商的照顧，以及一些前瞻性的議題上，兩岸是否能有合作交流的空間，為兩岸、為人類作出積極貢獻。



至於訪團成員包括哪些?鄭麗文說，有關成員還有相關訪問的細節，待後續再向大家報告，因為今天早上剛確定受邀訪問，所以還有很多需要進一步溝通和確認，她是照之前和媒體的約定，今天確定訪問時間後，就第一時間召開記者會公布。



鄭麗文今天上午11點於國民黨中央黨部中山廳，召開記者會針對4月7日至12日訪問大陸進行說明，記者會由副主席張榮恭和蕭旭岑陪同出席，文傳會主委尹乃菁主持。



鄭麗文在會中針對此次訪問大陸的期待表示，在2月初順利進行了睽違將近10年之久的國共智庫交流，當中反映了很多台灣百工百業，各個不同產業對於兩岸關係能恢復正常化的高度期待，因為這牽涉到整個產業的萎縮，甚至很多人飯碗都沒有的問題。



除了這些外，鄭麗文說，我們也更前瞻地提出兩岸共同面對的挑戰，甚至於是人類共同面對的挑戰，包括氣候變遷、節能減碳，AI時代能源的問題等等，希望通過這些重大議題，結合兩岸智慧，為人類作出更積極的貢獻。



鄭麗文強調，所以這一次到中國大陸的訪問，除了要向大家展現我們對和平的殷殷期盼，還有對於台灣產業、台商的照顧，因為這部分被遺忘太久了，另外還有前瞻性的議題，來談談看兩岸是否能有合作交流的空間。



鄭麗文說，當然準備的時間很短，但還是希望透過這次訪問，將現在被營造出來兩岸兵凶戰危的氛圍，開創不同的局面，展現出大家對和平的高度期盼，這是我們的大方向、大原則，所以也有勞中共中央台辦的細心周到安排，最後行程只要定案，都會適時向大家公布。