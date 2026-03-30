綠轟炒聲量　盧秀燕：軍購應是賴卓要協調

台中市長盧秀燕赴市議會備詢。（中評社 方敬為攝） 民進黨籍台中市議員陳俞融質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕接受媒體專訪，首度表態對美軍購看法，採購規模應在新台幣8千億至1兆元之間，與國民黨版不同調，引發討論。民進黨籍台中市議員陳俞融今天質詢，批評盧秀燕上周在議會備詢，針對軍購議題連日迴避議員質詢，如今卻在媒體面前侃侃而談，一方面卻放任藍委杯葛軍購預算，根本是拿軍購炒作聲量！



盧秀燕則強調，軍購非她的職權範圍，她不是“總統”，軍購預算僵局應由行政部門採取行動與立法部門溝通。行政、立法部門要溝通協調，應該是賴清德和“行政院長”要採取行動。



《自由時報》30日刊出盧秀燕專訪，盧首次表態對美軍購額度意見，認為新台幣8千億至1兆元較為適宜。對於國民黨主席鄭麗文在軍購議題上立場非常強硬，盧秀燕說，不同的政治人物會有不同的表達和信念，“可是個人不能夠代表全部”，最重要的民意在哪裡。相關說法引發關注。



台中市議員陳俞融30日在議會質詢，批評盧秀燕先前在議會，接連對軍購預算審查議題迴避、躲閃，不正面回答議員的質詢，如今卻在媒體面前侃侃而談，根本是不尊重議會的質詢！



陳俞融指出，盧秀燕接受媒體專訪時，明確表示支持軍購規模應在新台幣8千億至1兆元之間，甚至主張“立法院”應盡快通過，但民進黨台中市議會黨團多位議員先前質詢時，盧秀燕卻以“我不是“立法委員”、“沒有“立院”投票職權”等說法迴避，如今又在媒體上表態，一方面卻也沒有喊話藍委支持“政院”軍購預算，顯然是說一套、做一套，只是以軍購炒作個人政治聲量。



盧秀燕答詢表示，針對軍購，她不是“總統”，也不是“行政院長”，軍購預算僵局，行政、立法部門要溝通協調，應該是賴清德和“行政院長”要採取行動。