美議員訪台促軍購預算　顧立雄：勿形成破口

顧立雄接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 藍委賴士葆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月30日電（記者 鄭羿菲）美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率跨黨派訪團，30日凌晨抵台。台“國防部長”顧立雄30日表示，美議員來台要表達的是支持台灣不斷增強防衛實力，共同在印太地區形成集體嚇阻、增加台防衛實力，不要形成破口，希望能有效維持印太地區、台海的和平穩定。



中國國民黨籍“立委”賴士葆則要求，美參議員來台就是為了要推新台幣1.25兆元軍購特別預算，但台灣應反過來要求美方延宕的軍購交貨，甚至請美參議員轉達，國民黨版本的“3800＋N”，美方趕快出現N，這不見得是發價書，只要美國政府正式對外公布第二批對台軍售1400億美元，我們都支持，通過軍購特別預算8千億元至1兆元都可以。



賴士葆也說，1.25兆元一項都不能少的立場不要踩那麼硬，能通過9千億元你就要偷笑了。顧立雄則再度強調，還是希望是1.25兆元。賴士葆則說，那就不可能啊。



美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團，搭乘美軍C—40行政專機於昨天晚間從關島安德森空軍基地起飛，今天凌晨降落松山機場。



“立法院”“外交及國防委員會”30日邀請台“國防部長”顧立雄報告“國軍年度軍事投資計劃與財政負擔能力之動態平衡評估”，並備質詢。顧立雄會前接受媒體採訪時，做上述表示。

