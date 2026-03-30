盧秀燕建議軍購潛艦縮小、無人機放大

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台北3月30日電／中國國民黨台中市長盧秀燕今天表示，主張“國防”特別條例草案預算應為新台幣8000億至1兆之間，“政院”版、國民黨版或是她的版本，差異不是很大；她認為潛艦部分應縮小、無人機部分要放大。



“國防”特別條例草案，“行政院”版預算為1.25兆元，國民黨團版預算則是3800億元＋N，民眾黨團版預算為4000億元。盧秀燕日前接受媒體專訪，提出個人版本，主張軍購額度應為8000億至1兆元之間。



台中市議會今天召開定期會，盧秀燕會前接受媒體聯訪，她認為“國防”特別條例草案預算不管“政院”版、國民黨版或是她的版本，差異不是很大。她強調，國民黨版本是3800＋N， N是可以增加，要增加到多少有賴“行政院”與“立法院”溝通，“3800＋N”是一個N的法案。



盧秀燕說，她的版本略有不同，中央目前預計潛艦8艘、無人機20萬架；她主張潛艦部分要縮小，無人機要放大。



媒體問，盧秀燕如何破除美方對疑美論的顧慮，盧秀燕認為，為了和平、台灣安全要與鄰為善，無論中國或是美國，過度反美、反中都沒有必要。



有關，盧秀燕在專訪中提到個人不能代表全部、民意優先，個人是不是指“鄭麗文”。對此，盧秀燕表示，每個人意見都不一樣，大同小異、略有不同，每個人意見不代表全部，就像她個人意見不代表全部。盧秀燕說，她只是基於長期在“國防”委員會，有這方面專業及背景，因此提出個人看法。