盧秀燕軍購不同調？鄭麗文：姊妹溝通沒問題

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 國民黨主席鄭麗文召開中外記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中市長盧秀燕接受《自由時報》專訪，首度公開談對美軍購額度看法，拋出新台幣8千億至1兆元，與國民黨“立法院”黨團版本不同調。國民黨主席鄭麗文今天表示，她與盧秀燕是姊妹情，兩人溝通從來沒問題，盧訪美前還有到中央黨部來看她，自然是全方位各方議題都有溝通，包括軍購在內。



鄭麗文強調，盧秀燕表達的也是大家眾所周知，國民黨軍購版本“不衹有3800億元”，只要確定美方後續要賣哪些東西，“立法院”就可隨時啟動審查程序來進行。



鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸，並進行國共領導人會晤，她今天上午11點於國民黨中央黨部中山廳，召開中外記者會說明。記者會由副主席張榮恭和蕭旭岑陪同出席，文傳會主委尹乃菁主持。



鄭麗文在會中針對媒體提問有關盧秀燕對於特別軍購的金額和黨中央不同調一事表示，感謝盧秀燕很辛苦到美國訪問，向美方清楚表達說明國民黨的立場。



鄭麗文說，因為國民黨是在野黨，軍購涉及對外，尤其美方共同達成的具體結論與協議，照理說是“國防部”要負起說明的責任，將案子送到“立院”審查，但到目前仍語焉不詳，除了大框架與數字，內容是什麼，還是等不到執政黨的說明跟報告。



鄭麗文表示，國民黨只能非常有限、就所知的，美方正式公布發價書到台灣的來進行審查，這也是為何國民黨版本是“3800億＋N”的原因。也代表國民黨不是只支持3800億元而已，未來還有正式完整的資訊，會立刻審查對美軍購部分。



鄭麗文強調，盧秀燕表達的也是大家眾所周知，不是衹有3800億元，但後續美方資料到目前為止仍不可得知，身為在野黨真的很為難，也希望政府開誠布公說明，因為除了對美軍購，還有商購、對台購買投資部分，更是完全不知內容為何。



鄭麗文說，國民黨有非常完整的版本與論述，黨團大會也已開會決定黨版內容，會尊重黨團自主，未來朝野攻防與軍購條例順利通過，是否要做必要調整，都由黨團全權負責。而她對於黨版的理解應該是，隨時只要美方有新的軍售內容，“立法院”就可隨時啟動審查程序。