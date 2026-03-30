鄭麗文：兩岸關係與台美關係同等重要

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 國民黨主席鄭麗文召開記者會，副主席張榮恭（左）和蕭旭岑（右）陪同出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文將在4月7日至12日訪問大陸，她今天召開記者會面對美媒詢問，為何將訪陸安排在訪美之前？鄭說，兩岸關係與台美關係同等重要，自己也已經表達過非常多次了，事實上沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題，“小孩子才做選擇，台灣全部都要！”



鄭麗文說，兩岸關係是重中之重，而對美關係也是如此，這中間不需要犧牲任何一邊的關係或利益，才能成就兩岸的和平，才能維繫跟美國之間堅實的友誼，她看不出這中間有什麼矛盾，或者一定要犧牲某一方，才能夠成就另外一方。



鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸，並進行國共領導人會晤，她今天上午11點於國民黨中央黨部中山廳，召開中外記者會說明。記者會由副主席張榮恭和蕭旭岑陪同出席，文傳會主委尹乃菁主持。



會中《紐約時報》駐台記者提問，為何優先安排訪問中國大陸，將訪美擺在後面，這樣的考量為何？



鄭麗文說，這我們來講都非常重要，她已經表達過非常多次，沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題，有一句網路名言，“小孩子才做選擇，台灣全部都要！”



鄭麗文強調，兩岸不是零和遊戲，不在於你死我活，我們絕對可以雙贏共榮共好，美中之間也是如此，她也非常期待美中和平，更好、積極建立友好關係，在台灣的內部她更是如此期待。



鄭麗文提到，美國長期奉行“一個中國”政策、不支持“台獨”，並期盼兩岸對話、避免衝突，因此台灣若能推動兩岸交流，反而有助於向美方展現和平契機。所以訪問大陸順利後，也希望第一時間與美方分享成果，讓國際看見和平的曙光，而台灣人更要負起兩岸和平的使命，而不是成為麻煩製造者。