訪陸前後見賴？鄭麗文：為和平誰都願見

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明訪陸行程。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸，她今天召開記者會，被媒體問及此行前後是否會與賴清德見面？鄭麗文表示，從她就職黨主席開始，就不斷釋出希望朝野對話的訊息，也期盼不分黨派促成兩岸和平對話跟交流。



鄭麗文說，不管是行前或者是結束訪問之後，她都非常願意與賴清德見面交流，我們有太多的結需要打開了，台灣不能夠再這樣無窮無盡的惡鬥下去。



鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸，並進行國共領導人會晤，她今天上午11點於國民黨中央黨部中山廳，召開中外記者會說明。記者會由副主席張榮恭和蕭旭岑陪同出席，文傳會主委尹乃菁主持。



對於訪陸前後和賴清德見面交流，鄭麗文舉舞台劇“暗戀桃花源”台詞為例，男女主角說“上海這麼大，我們兩個能夠相遇，但沒有想到台北卻把我們給難倒了”。



她強調，只要為了兩岸和平，什麼人都願意見，什麼事都願意做，今天她可以穿過台灣海峽前往中國大陸，向全世界釋放追求和平的訊息，但是她與賴清德在台北咫尺之遙，卻沒有辦法見面，沒有辦法對話，相信這也違背了台灣2300萬人的期待。



鄭麗文強調，希望開誠佈公，為了台澎金馬，隨時都願意跟賴清德共同為區域的穩定和平，兩岸的發展，甚至於是台灣內的紛紛擾擾、“憲政”僵局來對話、來見面。