鄭麗文將訪陸　藍黨團：總是要有人去滅火

國民黨團書記長林沛祥接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸，並進行國共領導人會晤，國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥表示，兩岸關係一直以來就被某些人士添柴加火，與其一天到晚檢討滅火器好不好、功效如何，倒不如有人願意去滅火。



林沛祥說，所以總是要有人提水去救火，這對世界火藥庫之一來說，都有直接降溫的幫助。



林沛祥今天在“立法院”的國民黨團記者會上，針對鄭麗文訪問大陸的一事做出以上表示。



林沛祥表示，不必過度政治解讀習鄭會，兩岸關係一直以來就被某些人士加油添醋、添柴加火。與其隔空喊話，不如好好對話；與其隔空交火，不如直接滅火。



林沛祥強調，大家都希望台灣的火不要燒起來，火燒不起來，台灣沒事，亞洲就沒事，而在這當中，總要有人提水去救火、滅火。與其一天到晚檢討滅火器好不好、功效如何，倒不如有人願意去滅火，這整個世界最危險的火藥庫之一，會有直接降溫的幫助。



國民黨“立委”賴士葆受訪時也說，對話比對抗好，台灣應該是在準備防務力量的同時，也同時和大陸進行對談，若能因此談出結果，那不是很好嗎？所以交流一定有幫助，樂見習鄭會的舉行。