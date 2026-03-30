楊金龍：國際油價飆漲恐緊縮貨幣政策

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月30日電（記者 莊亦軒）中東戰事持續升溫，國際油價飆升。台灣“中央銀行”總裁楊金龍今日在“立法院”財政委員會表示，“央行”內部評估，如果今年油價均價升至每桶100美元，台灣消費者物價指數（CPI）年增率可能上升至1.9%。“央行”會維持匯率穩定以防止輸入性通膨疑慮，並緊盯物價變化，一旦有通膨預期上揚情況，“央行”不排除緊縮貨幣政策。



楊金龍指出，“央行”已在3月理監事會議後，將今年CPI年增率預估上調至1.8%，當時是在納入政府平穩物價機制後、以每桶油價85美元估算，這是國際各大預測機構對於油價預測的中位，相較於去年平均油價58.3美元，已大幅調升約45%，且美國副總統范斯也說，戰事約在4至6週內結束。



長期的貨幣緊縮會抑制投資與生產，導致失業率升高與經濟衰退。



楊金龍30日在“立法院”財政委員會進行業務報告指出，大多數機構目前預測全年每桶原油價格為85美元，但國際情勢變化很快、油價也隨之調漲，根據內部估算，如果原油價格上漲到100美元，就會推升通膨，CPI指數會增加到1.9%。



“央行”3月19日進行理監事會議時，雖已將美伊戰爭推升國際原油等大宗商品價格的因素納入，考量政府祭出供給面平衡措施，今年台灣CPI年增率預測值僅有1.8%、低於2%警戒線；且機構預測值介於1.50%至2.22%，平均1.74%，進而推估全年通膨仍屬溫和。

