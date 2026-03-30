金溥聰將提告邱毅、YouTube AI抹黑影片

金溥聰。（中評社 資料照） 中評社台北3月30日電／捲入馬英九基金會人事風波的“國安會”前秘書長金溥聰今天發表聲明表示，近日媒體及網路上有許多不實報導及傳言，他決定訴諸法律。他也將對邱毅近日對他的不實攻擊言論，採取法律行動，一併提告。



金溥聰表示，3月31日上午10點半將在律師陪同下，前往“內政部”“警政署”刑事警察局立案提告，有人在線上影音分享平台YouTube惡意製作一則AI生成影片，其內容刻意扭曲、荒誕不實、惡意抹黑攻擊，嚴重損害他的名譽，他絕不再姑息。



