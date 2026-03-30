楊金龍：台外匯存底美元居冠、人民幣第三

台“央行”總裁楊金龍接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月30日電（記者 莊亦軒）藍委關切台灣外匯存底分配占比，台灣“中央銀行”總裁楊金龍表示，目前最多的還是美元，甚至超過65%，其次是歐元、人民幣，日圓、澳幣等其他外幣不多，持有水位有高有低。



楊金龍說，會持有人民幣是因為台商與大陸貿易往來有需求，加上前陣子人民幣利率也高，不過目前水位已較過去降低。



根據“央行”的書面報告，2月底外匯存底為6055億美元；若加計其他外幣資產與未來一年內可動用資金，整體外幣流動性逾7000億美元，其中858億美元主要來自新台幣換匯交易的美元部位及外幣拆款等資金來源。



台灣外匯儲備美國公債占比逾8成，中國國民黨籍“立委”羅明才30日質詢指出，黃金價格上漲這麼多，“央行”有沒有買、是不是對美元特別有信心？楊金龍回應，我們90到95%的進出口廠商報價都是以美元計價，在這種情況下外匯存底自然就是以美元為主。



楊金龍30日到“立院”財政委員會進行業務報告，並接受質詢。



羅明才問到，美元資產占比是否有7成？楊金龍回應，應該有。羅明才追問，那其他3成是買甚麼？楊金龍表示，這就是多元化配置，第二比重的配置有時候是歐元、人民幣，大部分的情況是歐元。

