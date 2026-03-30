韓國瑜爆李四川初戀就結婚　一定是最棒市長

“立法院長”韓國瑜3月24日替國民黨新北市長參選人李四川站台。（照:李四川臉書） 中評社台北3月30日電／“立法院長”韓國瑜24日替國民黨新北市長參選人李四川站台，不僅稱李從來不會花言巧語、重感情，還笑稱“聽說他初戀就結婚”，表示“我有信心李四川一定是一個最棒最棒的市長，絕對的”，獲得在座里長滿堂喝彩。



李四川曾任韓國瑜高雄市長任內副市長。



李四川今天在臉書上貼出一段韓國瑜替他站台的影片，只見內容是兩人受邀參加里長聯誼餐會春酒時，韓國瑜上台致詞替李四川站台。韓國瑜說，李四川這個人拿鐵錘的，“他從來不會花言巧語，聽說他初戀就結婚，很重感情”，被李四川笑回“他把我騙去高雄”。



韓國瑜說起曾在高雄擔任市長、李四川擔任副市長時，李四川跟他在高雄團隊致力於“路平、燈亮、水溝通”七個字，還回憶岡山從前台灣省長宋楚瑜、前“立委”陳定南在選台灣省省長時，就說要治水，到他在高雄市長時已30年過去，岡山仍在淹水，後來有一年岡山又淹到肚臍，李四川就把柏油馬路全部打碎掉，找到最後才發現是兩個水管沒有接上，“被我們四川全部把它治好，把兩個水管一接，這個地方以後就不淹水，這是他的責任感”。



韓國瑜表示，他相信李四川只要當上新北市長，他一定想讓新北市的未來發展越來越好，“我有信心李四川一定是一個最棒最棒的市長，絕對的”。