回顧國共交流史　鄭麗文跨出歷史性一步

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天召開記者會宣布，將於4月7日至12日率團訪問大陸，有望進行國共兩黨領導人會晤。此行將是睽違十年後，國共兩黨領導人的再會面。以現階段民進黨執政，讓兩岸如此緊張對立的氛圍下，此次國共交流有望達到緩和降溫效果，也提供台灣社會另外一條不同於對抗的路線選擇。



回顧過往二十年來國共交流的成果，2005年時任國民黨主席連戰的“和平之旅”無疑是開創性的里程碑。在兩岸僵局長達六十載之際，連戰與當時的中共中央總書記胡錦濤發布“兩岸和平發展共同願景”，確立了五項共識，為往後馬英九執政時期的兩岸大交流奠定了政治基礎。



2008年，國民黨重新執政，黨主席吳伯雄以“雨過天青之旅”落實了兩黨高層溝通平台。此舉促成了海基會與海協會重啟中斷十餘年的制度化談判。隨後兩岸周末包機、大陸觀光客來台等各項惠民政策接連落地，開啟了兩岸和平紅利的黃金時期。



2015年，時任國民黨朱立倫率團赴京舉行“習朱會”。在會談中，朱立倫提及“兩岸同屬一中”但有不同定義，並提及台灣在亞投行、區域經濟整合（如RCEP）的國際參與空間需求。更在論述國父孫中山先生創立共和的歷史時，於大陸土地上提及“中華民國”，展現了國民黨在堅持政治基礎的同時，對歷史定位的捍衛與對台灣參與國際經濟整合空間的爭取。



接下來，即便在2016年台灣政黨輪替，民進黨蔡英文執政下，兩岸官方溝通中斷，第十任國民黨主席洪秀柱仍以“和平之旅”維持國共兩黨間的民間交流管道。在“習洪會”中，雙方強調推動兩岸和平協議的可能性，確保了基層與青年交流在政治冰封期依然得以延續。



而在接下來國民黨主席吳敦義、江啟臣和朱立倫都沒有訪問大陸的狀況下，2023、2024和2025年，馬英九以“前主席”身分四度訪陸，帶領台灣青年踏上歷史尋根之旅。特別是2024年的“習馬二會”，馬英九在人民大會堂的會面上，重申了中華民族的共同情感，強調兩岸和平理念，為當時要面臨民進黨連續第三任執政的台海緊張局勢，注入暖流。



接下來，鄭麗文將於4月7日展開的訪問大陸行，此次預計走訪江蘇、上海與北京。就如同鄭麗文所言，這是在九二共識、反對“台獨”的共同政治基礎上，一分未增也一分未減，國民重新進行對話交流，在當前複雜的國際地緣政治下，尋求兩岸和平與民生福祉的最大公約數，能否為兩岸關係勾勒出更為清晰的和平路徑，將受到外界高度關注。

