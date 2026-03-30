習鄭會4月登場　柯志恩：避免戰火衝突

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北3月30日電／中國國民黨主席鄭麗文今天召開記者會宣布，將於4月7日至12日率團訪問大陸，有望進行國共兩黨領導人會晤（習鄭會）。對此，國民黨籍“立委”柯志恩30日受訪表示，鄭麗文最大的考量，應是兩岸和平，避免戰火衝突，這也是台灣主流民意，“我想主席會清楚向陸方表達台灣民眾真實的想法”。



媒體報導，柯志恩指出，一如她之前說過的，鄭麗文最大的考量，應是兩岸和平，避免戰火衝突，這也是台灣主流民意，相信主席會清楚向陸方表達台灣民眾真實的想法。



此外，針對台中市長盧秀燕所提出，“國防”特別條例的預算規模應維持在8000億到1兆之間的想法，柯志恩則認為相當務實，不僅回應地緣政治壓力，同時兼顧“國家”財政負擔。



不過，柯志恩也重申，“國防”採購必須具備戰略眼光，每一分錢都要花在刀口上。尤其是“行政院”預算中涉及“台灣產製”與協助民間產業發展的部分，應回歸常態性的年度預算編列，才能受到更嚴謹的“國會”監督。



柯志恩也提到，盧秀燕的主張跟黨版也沒有太大差異，主要是把3800億＋N，這個N的部分闡述的更清楚，讓民眾更瞭解國民黨對於軍購態度及強化“國防”決心。