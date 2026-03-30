美跨黨派來台催軍購　翁履中曝3現實面示警

翁履中說，美參議員訪台實質上更像是一場“國會對行政權的側翼施壓秀”。（照片：翁履中臉書） 中評社台北3月30日電／美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議匡希恆（John Curtis）率領的跨黨派訪團30日抵台。外媒報導，跨黨派參議員在習特會前來台訪問，除釋放美國國會延續支持台灣的訊號外，訪問期間將敦促“立法院”通過“國防”特別預算。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中30日在臉書發文分析，國會支持僅屬政治表態而非戰略承諾，台灣應警惕淪為兩強談判桌上的“交易籌碼”。



美國跨黨派議員訪團30日凌晨抵台，包括美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）共同率領，成員包括聯邦參院台灣連線共同主席堤里斯（Thom Tillis），以及聯邦參議員羅森（Jacky Rosen）。



翁履中表示，這趟訪問表面上是“挺台”，但實質上更像是一場“國會”對行政權的側翼施壓秀”。關鍵問題不在於誰來，而在於“這些人還有多少影響力”。



翁履中說，就現實面而言，這個代表團的政治含金量，其實沒有看起來那麼高，是一個“跨黨派沒錯，但也跨影響力邊緣”的組合。他說，當特朗普準備與習近平談判時，真正能決定美國對台政策的，是白宮，而不是這批即將卸任或邊緣化的參議員。“國會”可以發聲，但未必能改變交易。



翁履中指出，第二個現實，是台灣與美國之間“信任與執行落差”正在擴大。美方不滿台灣“國防”預算卡關，但台灣內部的疑慮其實也很合理，軍購案一再延遲，交貨時間不斷後推，人民自然質疑“錢花了，東西在哪？”這不是單純的政治問題，而是制度信任問題。如果美國無法提供更明確的交付時程，單靠施壓台灣增加預算，效果有限，甚至可能適得其反。



翁履中表示，第三，也是最關鍵的一點，特朗普時代的外交邏輯，與傳統美國戰略已經不同。對特朗普而言，盟友不是價值共同體，而是談判籌碼。台灣的風險不在於“被放棄”，而在於“被交易”。這也是為什麼在習特會前夕，“國會”急著“先來踩點”，他們其實是在擔心，白宮會在談判桌上做出讓步。



翁履中認為，這次訪問對台灣來說，當然可以解讀為“國會”支持的正面訊號，但也不要過度解讀。雖然美國內部現在很多不滿，但是目前還是特朗普說了算，所以“國會”支持並不是安全保證，而是政治表態，不是戰略承諾。台灣真正需要關注的是：美國武器什麼時候到？習特會會談什麼條件？以及，一旦兩強交易，台灣是否有足夠籌碼不被寫進條款裡？