游家富：藍山頭林立　鄭麗文訪陸可反制亂源

國民黨中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月31日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問中國大陸，並舉辦國共領導人會晤。國民黨中常委游家富接受中評社訪問表示，鄭將國民黨路線拉回過往搭建兩岸橋樑、維繫台海和平的核心價值，卻引起黨內某些“親美派”的忌憚，導致有許多針對黨中央路線不友善的“亂源”出現，如今國共領袖會面確定成行，可望有所反制，並發揮路線定錨效果。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。



鄭麗文訪陸行將走訪江蘇、上海、北京等地。



針對鄭麗文赴大陸展開國共交流，游家富表示，鄭麗文接任黨主席後，強烈主張修復近年來受損的兩岸關係，試圖重塑國民黨在兩岸論述上的傳統優勢。然而，黨內部卻有許多路線分歧的聲音，更有不少醞釀挑戰鄭麗文領導地位的勢力蠢蠢欲動，他認為，此趟赴陸之旅，若順利促成國共領袖會面，開創兩岸紅利與和平願景，黨內的雜音有望平息下來。



游家富指出，國民黨總是有不團結的毛病，最近黨內包括被外界視為“親美派”的前主席朱立倫，卸任後動作頻頻，引發諸多揣測，朱不僅全台走透透、積極辦理青年營隊，更挑在“立法院”審查對美軍購預算期間，與多位藍委餐宴，種種舉措牽動黨內權力結構的敏感神經，也被解讀為對現任黨中央兩岸路線的一種抗拒。



與此同時，游家富提到，先前長期致力於推動兩岸交流的馬英九基金會，近日也發生不尋常的人事風波，有心人士刻意對外放話，直指基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑涉入財務紀律問題，顯然是試圖削弱國民黨內推動兩岸交流核心人物的正當性，可以充分感受到有股“亂源”正試圖干擾鄭麗文所設定的兩岸交流路線。



他說，鄭麗文面對黨內亂源的操作，公開拋出應邀出訪中國大陸的消息，對外宣告“無所畏懼”，並展現高度的政治決心。值得注意的是，宣布出訪的當天，剛好美國參議員代表團也訪問台灣，遊說立法部門通過對美軍購法案。鄭麗文選擇在同一天發布國共交流消息，對外、對內都傳達強烈的政治訊號。



游家富認為，鄭麗文面對外部的軍備擴張壓力與黨內親美派拉扯，透過實際行動展現出捍衛黨政路線的堅定意志，此舉可望在混亂的政治氛圍中，為國民黨的兩岸論述重新“定錨”，明確劃出“和親睦鄰”的和平底線，同時也對黨內企圖模糊焦點或另立山頭的亂源，產生了直接且強而有力的反制與震懾效果。



游家富說，鄭麗文的登陸之旅，其政治效應已遠超單純的參訪層次。若能順利推進睽違10年的國共領袖實質會面，不只將成為近年兩岸關係發展里程碑，更將大幅鞏固鄭麗文在黨內的領導地位，此外，國民黨將能向台灣社會具體展現，溝通兩岸、維繫台海和平的能力，與導致台海兵凶戰危的民進黨路線做出鮮明區隔，有助於凝聚選民支持，對國民黨迎戰2026年底九合一地方選舉也有正面效益。