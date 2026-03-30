關注：盧秀燕只談軍購不碰兩岸　親美怕抹紅

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中3月31日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文30日宣布，將於4月7日赴大陸訪問，被譽為“藍營一姐”、可能角逐2028大選的台中市長盧秀燕對此不予置評，卻對台灣軍購侃侃而談，拋出新台幣8千億至1兆元採購規模，與國民黨拍板定案的“3500億元＋N”有所出入，顯然偏向親美路線。盧未呼應黨中央路線不外乎兩個考量，一是避免兩岸路線遭綠營抹紅影響年底地方選舉，二是投美所好，為其大選之路鋪墊。



鄭麗文預計4月7日至4月12日率團訪陸，將走訪江蘇、上海、北京等地，並預計舉辦國共領袖會晤。值得注意的是，鄭宣布出訪的當天，剛好美國參議員代表團也訪問台灣，遊說立法部門通過對美軍購法案，而可能代表國民黨角逐2028大選的盧秀燕則選擇呼應美方敦促台灣軍購，首度發表軍購額度意見。



進一步深究盧秀燕近期的政治動作，不難發現其採取親美路線的意味越發濃厚。面對鄭麗文即將率團赴陸交流，盧秀燕在台中市議會面對綠營議員的質詢，以“上班時間不談政治、不答覆無關市政的議題”為由，四兩撥千斤，刻意與黨中央的兩岸路線保持安全距離。



然而，在軍購議題上，盧秀燕卻一反地方首長的常態，不只在先前赴美訪問時表達支持軍購立場，更在接受親綠媒體《自由時報》專訪時，首度對軍購提出具體主張，明確指出應達新台幣8千億至1兆元的採購規模，並點出當前台海局勢應“縮減潛艦、擴大無人機”的現戰略微調。盧選擇在兩岸議題上噤聲，卻在對美軍購上大鳴大放，形成強烈對比。



觀察盧秀燕的政治路線操作，主要有兩大考量。首先，就台灣近年的選舉板塊而言，“親中”標籤往往成為綠營在選戰中的提款機。盧秀燕身為國民黨最具指標性的百里侯，深知若在兩岸議題上與黨中央過度綑綁，極易在年底的地方選舉乃至未來的全台大選中，陷入被對手“抹紅”的被動泥淖。

