澎湖開台天后宮要陳光復太太代夫出征

澎湖縣長陳光復與他的太太吳淑瑾（右）。(照：陳光復臉書) 中評社台北3月30日電／民進黨籍澎湖縣長陳光復大年初一意外摔傷昏迷至今，為下屆縣長選情投下震撼彈。澎湖開台天后宮主委蔡光明上午於天后宮廣場召開記者會，宣稱已獲得超過4000人基層連署，強烈訴求由陳光復太太吳淑瑾“代夫出征”。蔡光明表示，民進黨若徵召現任馬公市長黃健忠，將難以對抗國民黨提名的實力派對手陳振中，呼籲民進黨中央正視地方民意。



蔡光明強調，此次連署純屬個人發起，與天后宮廟方無關。他指出，陳光復執政以來在社會福利、海洋復育及青年創業上成績斐然，深受鄉親肯定。如今陳縣長臥床，民進黨中央傳出欲由賴清德指名馬公市長黃健忠“越級挑戰”縣長寶座，他為了替民進黨保住這一席縣長才出面。



蔡光明說，國民黨提名的陳振中擁有三任鄉長、兩任議員的深厚基層實力；反觀黃健忠僅從社區理事長選上就‘撿到’馬公市長，資歷尚淺，況湖西鄉為澎湖僅次於馬公市的第二大鄉，馬公市又藍大於綠，起跑只剩4個月還要跑5鄉，只當一屆市長的黃健忠對上陳振中，必輸無疑。



蔡光明甚至說黃健忠是草包市長，要他把市公所顧好就好，馬公市政搞不好，當市長不知節約和節能減碳，還浪費一百多萬元預算點亮市公所，且成天辦活動在外喝酒應酬，又帶里長和其眷屬赴台，更拿出市代會副主席莊國輝批黃市長的臉書內容批評說，把市公所搞得課長逃的逃跑的跑，不是出缺，就是要請調到其他鄉公所；甚至說出，“如果吳淑瑾能上台，延續陳光復的縣政，或許陳縣長就會醒過來。”



然而，蔡光明不只為選情建言嗆黃健忠，也火力全開摃國民黨澎縣黨部主委陳雙全和議長陳毓仁父子，矛頭更指向陳雙全，說他是澎湖的土霸王，上屆“立委”選舉時，國民黨提名了吳政杰，身為國民黨地方主委卻沒輔選棄他於不顧；且2022年底在前縣長賴峰偉時代，還和前“立委”林炳坤搞個大甲媽澎湖繞境會香，不到5天就花掉澎縣府700萬元，甚至後來因為補助款太多不知怎麼花，1天便當費用報銷就花掉92萬元。



蔡光明說，他舉辦雙媽會只花400萬元，更宣稱手中掌握2022年大甲鎮瀾宮來澎繞境的經費浮報證據，歡迎檢調單位隨時找他索取。



而針對蔡光明發動連署作為，僅知吳淑瑾透過友人表達感謝，並預告將於4月6日在澎湖第一酒廠舉辦“陳光復感恩茶會”，屆時動向就能更清楚。



對此，民進黨澎湖縣黨部主委顏家康則語帶保留，表示尊重支持者的自發行為，但強調所有提名布局需回歸中央機制，目前首要任務是祈求陳縣長康復。



至於被點名的馬公市長黃健忠則顯得無奈，表示尊重蔡光明想法，但強調自己從未表示要選縣長，是黨中央指令，目前他仍一心推動市政並力挺陳光復選縣長，對於近日飽受政治攻擊感到相當受傷，也不公平。



但黃健忠也回應蔡光明的市政批評說，所有應酬都是為馬公市爭取更多資源，而馬公市作為旅遊城市，夜晚顯得黯淡，所以藉由市公所帶頭，用LED點亮大樓外觀，希望馬公市其他大樓也能比照。另外科室主管調動有其必要性，加上有些商調，需要作業程序和時間，難免會遇上空窗期。