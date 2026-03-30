徐欣瑩稱新竹縣初選後已拜會　楊文科避談

新竹縣長楊文科30日出席縣府活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，國民黨內初選結果28日揭曉，由藍委徐欣瑩險勝新竹縣副縣長陳見賢。徐欣瑩競選辦公室30日表示，徐在初選後第一時間就已親自拜會楊文科請益，希望能以最高誠意來化解誤會，團結各方力量，以贏得年底新竹縣長選舉為最大目標。



新竹縣長楊文科30日出席縣府的世界閱讀日活動，對於徐欣瑩說已經拜會過，楊說，縣政活動不談選舉。



國民黨新竹縣長黨內初選結果28日揭曉，徐欣瑩在“七三制”（民調70%、黨員投票30%）黨內初選中，最後以50.634%險勝陳的49.366%，兩人支持率僅差距1.268%。徐最後贏得黨內初選，將代表國民黨參選2026新竹縣長選舉。綠營目前則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高。



徐欣瑩競選辦公室指出，徐在初選結果公布當晚就已親自拜訪楊文科縣長，楊縣長也期許徐能將地方重要建議納入未來的競選政見當中，並團結各方力量、全力輔選五合一。



徐欣瑩競選辦公室強調，徐在28日當晚也立即聯絡陳見賢副縣長，但很可惜沒能聯繫上，29日也親自登門拜訪陳未果，但徐仍會展現最高誠意持續聯繫，期望親自溝通、化解誤會並虛心請益，盼集結地方各方力量，守護國民黨藍天。



徐欣瑩29日中午也親自到新竹縣政府前廣場，為準備搭車前去凱道聲援民眾黨創黨主席柯文哲的小草送車，感謝小草的支持。徐當天下午也跟國民黨團“立法委員”共同到凱道參與聲援活動。