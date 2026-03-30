習鄭會不利藍選情？郭正亮：特朗普也訪陸

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月30日電／中國國民黨主席鄭麗文訂4月7日至12日訪問大陸，並進行國共領導人會晤。對此，前“立委”郭正亮30日在政論節目提醒鄭麗文，國民黨中央當務之急是與“立法院”黨團在“軍購議題”上達成一致立場。



至於有人質疑習鄭會不利藍營年底選情，郭正亮說“非常好笑”。他表示，參選人可能擔心鄭麗文講了什麼政治口號，被民進黨拿去做文章，但鄭麗文出身綠營，很了解綠營的套路，不會讓綠營有機可乘。更何況美國總統特朗普5月也將訪問大陸，鄭麗文即使以在野黨身分去爭取有利於台灣民眾的利多，有什麼不對，當仁不讓。



郭正亮30日在政論節目《大新聞大爆卦》分析，他估計鄭麗文在上海、江蘇會拜訪一些代表性的陸企或城市，堆疊可具體談合作的項目，畢竟到了北京主要是政治對話。



郭正亮提醒鄭麗文，儘管習鄭會很重要，但台灣年底有九合一選舉，這個時間點還有備受關注的軍購預算要審，今日更有美國4位參議員來台敦促通過“國防”預算。郭正亮強烈建議，國民黨中央在軍購議題上，應了解國民黨黨團的實質運作，雙方達成一致的說法，避免在中國大陸談及軍購議題時，出現與台灣立場分歧的情形。



對於習鄭會成行是否與馬英九基金會風暴以及軍購預算有關？郭正亮表示，坦白說，大陸不會與鄭麗文談軍購，大陸要影響也是有影響美國，例如把敏感項抽掉目。他認為，軍購問題不宜跟大陸談，這是台灣自己的事，內部立場一致比較關鍵，鄭麗文大陸行比較有可能談成一些經濟項目上的合作。



郭正亮指出，國民黨是在野黨，要提升到政府層級的對口協議，是不可能。以現況，民進黨與台商已斷線，台商若想在大陸爭取一些福利，國民黨有機會去幫忙爭取。