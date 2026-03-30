金價劇烈波動　楊金龍鬆口：一度想進場

綠委郭國文質詢台“央行”總裁楊金龍。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北3月30日電／中東戰事升溫導致國際金價劇烈波動，外界關注台“中央銀行”是否已進場？台“央行”總裁楊金龍30日赴“立法院”備詢，面對民進黨籍“立委”郭國文關切台“央行”是否會順勢加碼黃金儲備？楊金龍鬆口，“其實有想要進場”，但目前並非最理想的切入點。



郭國文在質詢時指出，台灣目前的黃金存量在全球排名第13名，隨著近年金價上揚，黃金佔外匯存底的比例已從過去的5%翻倍來到約一成左右，面對多變的國際局勢，央行近期是否已啟動加碼機制？



對此，楊金龍明確表示，“最近沒有買。” 他解釋，央行管理外匯存底有其嚴謹的政策規律，配置並非一成不變，但操作核心在於 “Timing（時機）”。



郭國文質疑，“即便戰爭打成這樣子，也不是好的 Timing？”楊金龍答，“對，我想也不是都不考慮，確實有“進場加碼”的評估與意願，但審視目前的價格水位與全球金融環境，認為時機尚未成熟，“現在還沒有Timing”，所以還在看，要適當的時候。



楊金龍表示，是有想進場，但近3個月都沒有採取行動，他也觀察到，不僅是台灣，目前多數國家對買金也持觀望態度，僅有俄羅斯與中國大陸比較積極。目前的台灣黃金儲備維持在423噸，在外匯存底的比例占比約5%到10%。