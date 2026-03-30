鄭麗文：受邀訪陸　證明兩岸不是終須一戰

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電／中國國民黨主席鄭麗文30日上午召開記者會表示，中共中央和總書記習近平邀請她於4月7日至12日率團前往大陸訪問，她對此表示感謝，並欣然接受邀請。鄭麗文強調，此次訪問大陸將繼續在國民黨既定政策“堅持九二共識、反對“台獨”的基礎上，“一分不多，一分不少”，向台灣人民也向全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危。可以憑著自己的智慧跟努力，共同走出和平的康莊大道。



據了解，本次同行者包含國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑，黨務主管方面有大陸事務部主任張雅屏、文傳會主委尹乃菁、中常委李德維以及KMT Studio召集人連勝武。連戰次子連勝武將就青年事務與大陸進行交流。



鄭麗文上午偕同副主席張榮恭、蕭旭岑共同召開記者會表示，2005年前主席連戰破冰歷史性的和平之旅，她隨團擔任發言人，是她此生第一次踏上大陸的土地，當年連戰的勇氣、決心跟格局，奠定了國共的平台，成為兩岸溝通的重要機制，為兩岸和平發揮了不可替代的關鍵作用，隨之迎來了馬英九執政8年，兩岸關係和平穩定與交流互動，以及台灣國際空間的全面開展，兩岸甚至非常罕見的外交休兵。



鄭麗文指出，距離上一次國民黨主席訪問大陸已時隔10年之久，今天她希望為兩岸的和平穩定跨出成功的第一步。從當年的連戰到馬英九，到今天她即將訪問大陸，都是在“反對“台獨”，堅持九二共識”的兩岸共同政治基礎上，因為反對“台獨”，所以可以避免戰爭，因為九二共識，我們可以締造和平。



鄭麗文說明，自從2005年連戰訪陸之後，“九二共識，反對“台獨”就正式寫入國民黨的黨章，就是國民黨一貫的兩岸路線，馬英九執政8年也證明了這是正確的路線。同時也符合“中華民國憲法”的規定跟精神，但不只是黨章與“憲法”的明文規定，“全世界都奉行著一中政策跟不支持“台獨”的共同共識”。



鄭麗文強調，包含我們長期的盟友，美國也是無論哪一黨執政都表達了一貫而清楚的立場，符合了“一個中國政策，不支持台獨”的共同基礎上，相信大家都不願意看到台海成為動亂的來源，包括華府在內，美國官方一而再、再而三強調，國際社會也殷殷期盼兩岸能透過對話停止對抗，能夠溝通交流互動，避免惡意的上升，避免戰火的蔓延，相信這是大家共同的期待，也是台灣主流民意的殷殷期盼。



鄭麗文表示，這些年來台海被國際媒體說成是全世界最危險的地方之一，希望4月的訪問能讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，擴大彼此的善意，累積共同的互信。“兩岸和平不只是台灣單方面，也是來自大陸、來自北京共同最高的期待”，我們願意努力為兩岸和平、區域穩定，甚至對人類和平作出積極貢獻，讓全世界都能夠安心，不再擔心兩岸會發生戰火。

