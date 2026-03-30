金溥聰不滿喊告　邱毅諷哪次贏過

針對金溥聰對邱毅的言論要提告一事，邱毅在臉書發文表示，他會反告誣告。(照:邱毅臉書) 中評社台北3月30日電／馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑和前員工王光慈涉財政紀律問題，外傳由馬英九命令“國安會”前秘書長金溥聰出手整頓，引發外界議論。前“立委”邱毅則指控金溥聰利用馬英九的失智昏憒，以蕭旭岑為箭靶，將此事件司法檢調化。對此，金溥聰今天喊告。邱毅則大酸“告過我無數次，那次你贏了？屢敗屢戰的勇氣值得肯定，但這次你敢告，我一定反告誣告。”



金溥聰今天表示，近日有人在YouTube惡意製作一則AI生成影片，其內容刻意扭曲、荒誕不實、惡意抹黑攻擊，嚴重損害他的名譽；另外，在媒體及網路上也有許多不實報導及傳言，將於明天上午10點30分在律師陪同下，前往“內政部警政署”刑事警察局立案提告；同時也將對邱毅所發表的不實攻擊言論，採取法律行動，一併提告。



對此，邱毅在臉書發文表示，“聽媒體說，金小刀要告我，說我指他利用馬英九。這是不實言論嗎？”指出這是對方用爛的老招數，這招可以嚇別人，但想嚇自己，門都沒有，大酸“金小刀告過我無數次了，快告訴大家，你那次贏了？”



邱毅也向金溥聰喊話，屢敗屢戰的勇氣值得肯定，但是這次他敢告，自己一定反告誣告，強調誣告可不能易科罰金，而是要坐牢的，“到時我會去探視你，你也要保重身體。偷偷告訴你實話，我每天都在祈求你沉不住氣告我，那我就可以好好玩玩你。最近退休後生活有些苦悶，剛好用你來解解悶，你可是天上掉下來的禮物”。