府指密切注意鄭習會　藍：有誠意處理兩岸嗎？

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月30日電／中國國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸。府方表示，“國防”特別條例尚未通過審查及美方關注台灣情勢發展的此刻，會密切注意鄭習會的進行。對此，國民黨反擊，府方不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把“立法院”預算審議與兩岸交流刻意綁在一起。



國民黨批評，對於鄭麗文釋出的善意，府方卻視為敵意？若對任何對話契機都先以政治眼光解讀，又如何讓民眾相信，民進黨真有誠意處理兩岸問題？



國民黨指出，“立法院”對預算案與特別條例的審查，本就是“憲政體制”下的正常監督程序。民進黨一遇到監督，就把一切都抹成“卡預算”。難道只要不是民進黨主導的路線，都該被打成問題？這種把“國會”監督與兩岸事務混為一談的說法，真正暴露的，不是府方對“國安”有多重視，而是民進黨對民主監督有多不耐、對兩岸問題有多無力。



國民黨表示，鄭麗文已清楚表明，此次訪問大陸，是在國民黨既定政策“堅持九二共識、反對‘台獨′”基礎上，向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危，而是可以憑藉智慧與努力，共同走出和平的康莊大道。



國民黨指出，反觀府方的回應，除了質疑、抹黑、扣帽，仍舊沒有回答台灣人民最關心的問題：民進黨執政至今，除了升高對立、堆高風險之外，究竟為兩岸和平做了什麼？



國民黨表示，鄭麗文也表達，無論行前或行後，都願意與賴清德見面交換意見。若府方真有誠意面對兩岸局勢，就應以開放、務實態度看待溝通與交流，不是一面高喊民主，一面排斥對話；一面宣稱重視和平，一面把所有努力降低衝突的人都打成可疑對象。令人憂心的不是有人願意為和平尋路，而是執政者除了政治操作，已經拿不出處理兩岸問題的能力與方案。