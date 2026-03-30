卓榮泰：台灣將落實軍工等13項戰略產業

卓榮泰會見泰國台泰“國會議員”友好協會顧問團一行。（照片：“行政院”提供） 中評社台北3月30日電／“行政院長”卓榮泰今天會見泰國僑領時表示，台灣推動13項重要戰略產業，除五大信賴產業，將強化矽光子、量子、人工智慧、運動產業、生技醫療等產業。他強調，台灣正處快速成長階段，須與全世界做好朋友。



台灣13項戰略產業，包括半導體產業、人工智慧、矽光子與量子、AI機器人、軍工產業、安控、次世代通訊、關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文創產業以及兆元觀光產業。



卓榮泰30日下午會見“泰國台泰國會議員友好協會顧問團”時表示，泰國是南向國家中的夥伴，希望在南向國家依照各地優勢，讓台灣產業在當地進行更多合作。



卓榮泰指出，賴清德提出五大信賴產業，並將蔡英文擘劃的5＋2產業創新計劃融會貫通，現在有13項重要戰略產業，加進兩項台灣占領先地位的矽光子、量子，強化台灣的高速運算跟算力中心。



卓榮泰接著說明AI機器人跟無人載具，尤其無人載具在戰時、災害發生時可發揮安定社會作用；並持續發展生技醫療技術以及落實亞洲資產管理中心，管理台灣高資產能力以及吸引海外資金來台投資，包括高科技、基礎建設，甚至長照事業，並與150項地方基礎建設同步展開。



卓榮泰表示，文創跟運動產業息息相關，台灣在各項體育競賽表現亮眼，將加大人才訓練以及退役選手發展，並納進運動科技形成新的運動產業。最後則是讓台灣形成沒有煙囪、沒有污染，跟世界做朋友的觀光產業。



卓榮泰解釋，賴清德已要求就此13項逐步設定計劃和期程，編定預算。將來13項產業當中，將個別提出明星產業來全力推動。



卓榮泰提到，泰國跟台灣的經貿關係至關重要，2025年雙邊貿易達到193.73億美元，較前一年增加7.31%。目前正有計劃、有目標地展開雙方合作，而“僑委會”則扮演橋梁、配合機制，把影響力從泰國到台灣連接在一起。