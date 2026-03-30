丁仁方：鄭麗文訪陸宜盡量與中美角力脫鉤

崑山科技大學講座教授、南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月31日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸，並進行國共領導人會晤。崑山科技大學講座教授、南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方向中評社表示，鄭麗文訪陸或會帶回陸客、陸生的加分題，但國民黨非主政者無法承諾，不一定會得分。但若把和平發展主軸導引到交流議題，與軍事議題脫鉤，這會是好事。



他也主張，鄭麗文訪陸要盡量與中美角力脫鉤。



丁仁方，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。曾任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任。南台灣兩岸關係研究學會理事長。



丁仁方認為，“習鄭會”先於中美領導人峰會，被抹紅風險較高，如果是“習特會”先進行並且定調，要再抹紅鄭麗文訪陸就會比較困難。但“習特會”因中東戰爭推遲，為避免影響2026選舉，鄭麗文還是早一點訪陸，否則拖到7、8月才去，很多事會更容易講不清楚。



民進黨已經在操作這時間點宣布鄭麗文訪陸，是美對台軍售背後有中、美角力，丁仁方表示，民進黨一定會開始貼標籤，要塑造國民黨反軍購的形象，但國民黨不是反軍購，而是反對空白授權。他建議，鄭麗文訪陸要盡量與中美角力脫鉤，不要碰觸軍購議題，而是直接談兩岸議題，把問題單純化。



兩岸議題上是否聚焦台海戰爭風險？丁仁方表示，鄭麗文30日在記者會上提到和平交流是主流，大陸則是一貫強調和平統一，在這種情況之下，只要維持交流就不會走到戰爭。由於國民黨不是主政者，所以不會談太多。但是民進黨訴求的和平，是不要軍演、不要軍機軍艦繞台，民進黨會一直去炒作這一塊。



對於是否會對國民黨帶來加分，丁仁方表示，主要是看談什麼議題、以及會有什麼宣布。