匡思聖：習鄭會在習特會前可為藍軍加分

長期研究兩岸關係的元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月31日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪陸，並進行國共領導人會晤。長期研究兩岸關係的元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖接受中評社訪問表示，大陸這次把“習鄭會”安排在“習特會”前，代表台灣不會是中美談判交易籌碼，對國民黨來說有加分作。



匡思聖，台灣師範大學三民主義研究所法學博士，曾任孫文學會理事長、新竹元培醫事科技大學秘書室主任與副國際長，現為新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授兼校際合作中心主任。



匡思聖強調，原先媒體都報導“習特會”之後才會有“習鄭會”，當時就被外界質疑，是不是中美談好之後，才讓鄭麗文去接受中美已經談妥的條件？但後來隨著“習特會”因美伊戰爭延後，大陸就順勢讓“習鄭會”提前舉行，這樣自然就會消弭外界原本的疑慮，也有利於鄭麗文這一次的訪陸行。



他提到，大陸這次在馬英九基金會人事風波後不久，隨即宣布將邀請鄭麗文訪陸，展現大陸想要持續推動兩岸交流與國共溝通平台的決心。這也是繼2016年洪秀柱訪陸後，相隔10年的國共領導人再次會晤，就代表兩岸將恢復國共高層交流，但這樣的國共高層交流能不能為兩岸帶來擴散作用才是未來的觀察重點。



匡思聖舉例，就像2005年連戰的破冰之旅所帶來的擴散效應，就為後來國民黨能在2008年重返執政奠定下重要的基礎。反觀2015年“習朱會”的效果就比較有限，因為後來發生“換柱事件”，讓那次的國共交流打了很大的折扣，也間接導致國民黨在2016年丟掉政權的嚴重後果。



匡思聖指出，朱立倫和鄭麗文最大不同之處是，朱當黨主席走的是中美兩邊都平衡的路線，鄭上任後雖然也強調希望能先訪陸後再訪美，但仍被外界普遍認為鄭走的是比較深藍的路線，所以鄭此次訪陸應該要有更正面的亮點出現才行，這樣才有機會讓此次“習鄭會”有擴散效應出現。



匡思聖認為，其實不管深藍或淺藍骨子裡對兩岸關係的價值觀基本上都是一樣的，但重點是要如何取得政權才是最重要的，因為國民黨若無法重返執政，不管國共再怎麼交流都沒有意義，那都會變成短暫效應而已，只有讓國民黨在2028能重新拿回政權，才有機會讓兩岸關係有再次重新翻轉的契機。