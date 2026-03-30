丁仁方：反特朗普活動擴大　戰爭很難打下去

崑山科技大學講座教授、南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月31日電（記者 蔣繼平）反美國總統特朗普的情緒不僅燃燒全美，更蔓延到海外。崑山科技大學講座教授、南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方向中評社表示，面臨美國境內民生壓力大、民意下滑、MAGA陣營分裂，雖然國際上反對制衡力量還不夠，但很不利共和黨在年底的期中選舉，特朗普不想提前跛腳，大概很快就撤兵中東。



丁仁方，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。曾任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任。南台灣兩岸關係研究學會理事長。



美國及歐洲多地28日舉行反對美國總統特朗普的“無王日”（No Kings）集會，主辦單位指出各地登記的3100多場活動，將有900萬人上街，超過前兩次集會，訴求包括反對特朗普政府移民執法及對伊朗戰爭等等。



丁仁方表示，特朗普目前民意支持狀況，較中立的《經濟學人》23日民調還有41%，但不滿意度大概55%。若交叉比對來看，原本的支持者有跑掉，原因是美國國內議題、伊朗議題並沒有處理好，民意有在下滑。原本的支持者跑掉，對特朗普影響較大。



丁仁方表示，“讓美國再次偉大”（Make America Great Again）的MAGA陣營正在分裂，因為本來說要不再出兵、要撤回美國，結果特朗普一連串作為都否定其理念，被MAGA支持者抱怨背叛，所以嚴重分裂。



中東戰事擴大，造成原油價格飆漲，丁仁方表示，如果像委內瑞拉一樣那還好，但現在攻打伊朗就變成掉進泥沼出不來，違背本來要讓美國得利的承諾，民調只會往下掉。美國副總統萬斯28日有提到預期戰爭很快就要結束，代表感受到很大壓力，尤其萬斯是共和黨2028接班人。



丁仁方表示，若MAGA陣營分裂，這群人會到處去反宣傳，會很容易被對手的民主黨找到弱點。現在共和黨等於是特朗普黨，特朗普又等於MAGA，靠MAGA集結很多支持者，若MAGA的主要旗手都反彈，對特朗普鞏固右派是很不利的。