關注：民進黨挑撥鄭麗文與盧秀燕關係

賴清德日前出席台中百工百業博覽會開幕與盧秀燕同台。（府方提供資料照） 中評社台北3月31日電（記者 黃筱筠）台灣軍購特別條例目前正在“立法院”審查，若朝野沒有共識，將在協商期滿約4月底進行表決，美方持續向台灣朝野加壓。中國國民黨籍台中市長盧秀燕訪美歸來頻對軍購發言，賴清德也一再向在野黨喊話，賴盧目前針對軍購態度站在同一陣線上，兩人針對軍購特別預算某程度是“類合作”。



目前中國國民黨內，黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、“立法院長”韓國瑜等都被看好之後有可能競爭2028大位。但盧秀燕最近發言卻聚焦訪美以及軍購特別預算等，外交與“國防”都是領導人職責，顯然盧不只是以市長身份發言，而是想更上一層樓。



賴清德最近積極拉攏美國，替自己連任鋪路，首先推倒反核神主牌，提及要“經濟部”要針對重啟核二、核三送安全評估。由於台灣依靠半導體、AI等科技產業，這些產業是用電大戶，加上台美在科技產業供應鏈關係，若沒有足夠產量，美方當然會對台灣施壓。加上美國目前推銷新式核電，未來若台灣要恢複核電使用，美方當然會希望台灣是向美方採購。



而軍購特別預算賴清德同樣要與美方同陣營，賴最近在多個場合發言，都不斷強調希望在野黨不要阻擋規模達1.25兆的軍購特別預算，美國跨黨派議員甚至在法案審查之際組團到台灣訪問，與“賴政府”一唱一和認為軍購特別預算非常重要。美方這麼明顯施壓，不只是民進黨有壓力，在野黨壓力也不會小。



國民黨前主席朱立倫日前與國民黨“立委”餐敘也是替美方施壓；盧秀燕訪美回台之後，對於軍購特別預算每天都有說法，朱、盧的態度都與國民黨版本3800億元＋N不同，希望軍購預算可以提高到8000億元至1兆元，接近民進黨版本的1.25兆。



賴清德日前在美台商會謝年會與盧秀燕互動，會後盧透露賴是要她多幫忙。盧秀燕試圖墊高自己的高度，能夠擔任化解朝野歧見的要角，當然是要營造能參選2028大位。而民進黨眼見盧秀燕跟國民黨主席鄭麗文不同調，現階段樂見拉抬盧秀燕，只要支持盧秀燕就可以持續挑撥鄭麗文與盧秀燕關係，對民進黨有利。