關注：鄭麗文訪陸對黨內對台灣都有重大意義

國民黨主席鄭麗文4月7日將啟程訪問大陸。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪陸，並進行國共領導人會晤。此行不僅是睽違十年的國民黨主席訪陸行，更是在兩岸關係緊繃、國際局勢動盪之際，一個關鍵轉折點。鄭麗文的訪陸行，看出兩岸議題已不僅是單純的交流與否，更是中美競爭架構下的延伸。



回顧近十年的兩岸發展，自2016年民進黨全面執政後，兩岸官方互動急凍，國共平台亦幾近停擺。上一次國共領導人會面，已是2016年的國民黨第十任主席洪秀柱與中共中央總書記習近平的會晤，在這之後無論是制度性論壇或高層的實際接觸，均未能延續，外界多有藍營自動放棄兩岸話語權的批評。



在這些背景下，鄭麗文此次訪陸，象徵國共高層互動重新啟動，當然具有指標性意義。然而，這趟行程之所以受到關注，不僅在於兩岸層面，更在於國民黨內部的路線角力。



近來國民黨內親美路線勢力動作頻頻，皆對鄭麗文形成牽制，包括前主席朱立倫積極整合“立院”系統、地方諸侯對軍購與對美關係的表態，以及被視為2028熱門人選的台中市長盧秀燕針對軍購預算提出更高規模的主張，均被視為與鄭所主張的兩岸和解路線有所差異，這使藍營內部“親美”與“兩岸和解”路線分歧正式浮上檯面。



而鄭麗文此時決定訪陸，等同於對黨內路線之爭的表態，不僅延續她上任後積極推動兩岸和解的方向，也是要打破藍營內部存在“唯有比綠營更親美才能贏得選舉”的迷思。且鄭也並無意放棄對美關係經營，應該說她想讓國民黨人瞭解到，不只親美還要實際做出和陸的動作，對美才能取得槓桿的制衡作用。



另外，民進黨長期以來在台灣社會成功建構了一套“抗中保台”論述，將任何形式的兩岸交流貼上負面標籤，在這架構下，台灣當然只能陷入無止境增加對美軍購，讓兩岸升高敵意的惡性循環。