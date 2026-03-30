分析：柯這兩句話　民眾黨進入黃國昌時代

柯文哲3月29日在府前凱道的抗爭活動喊出“入黨給黃國昌有更大的能量”時，已有原願實質交棒的意味。（中評社 資料照） 中評社台北3月31日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案一審被判17年有期徒刑、褫奪公權6年，雖還有二審翻盤空間，但柯文哲這塊招牌要滿血復活，似難如登天。柯或多或少也知道。當柯29日在凱道喊出“拜託入黨成為黨員，讓黃國昌有更大的能量”，已有實質交棒給民眾黨主席黃國昌的跡象，黨內權力更迭悄悄進行，兩個太陽已非民眾黨發展的問題。



柯文哲身為民眾黨創黨主席，也是黨員的精神領袖，即便已無黨主席身份，重要黨務黃國昌依然會與柯文哲商討。“一人政黨”更清楚體現著民眾黨支持者、小草只認柯文哲一人。不過，台灣政壇大咖被判10年以上有期徒刑，幾乎等於政治生命將逐漸凋零，柯文哲正走在這條路上。



從柯文哲面對官司的態度來看，在2024年9月被羈押後，依然對證明自己清白一事很有信心，柯在2025年1月1日請辭民眾黨主席時，喊出的是“我雖然辭去黨主席，但我還是民眾黨的終身黨員、終身志工”、“拜託大家，請大家支持民眾黨，特別是支持柯文哲的人，更要支持民眾黨”。不難看出柯依然對自己的政治生命、民眾黨發展有信心。



不過，柯文哲在一審宣判17年有期徒刑後，柯於2026年3月29日的凱道抗議活動上說的是，“一審宣判後，很多人關心我的政治前途，坦白講，我已經是阿伯了、67歲了”、“拜託你們入黨成為我們的黨員，也讓黃國昌有更大的能量”。柯文哲的語氣很明顯已有所保留，可以說是正視自己時代的結束，謀求的是交棒黃國昌後的民眾黨發展。



柯文哲過往替民眾黨謀劃的發展路線，是透過與大選話題高度黏著，藉以擴大民眾黨的政治版圖。民眾黨在2019年成立後，2020大選期間，柯文哲就與想參選的鴻海創辦人郭台銘關係密切，過程中也炒熱不少新聞；柯文哲更是親征2024大選，雖然落選，但也替民眾黨爭取到8席不分區“立委”的發展空間。

