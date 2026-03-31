花蓮縣長民調：國民黨人選游淑貞支持度最高

國民黨花蓮縣長提名人游淑貞。（中評社 資料照） 花蓮縣議會議長張峻。（照片：張峻臉書） 無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢。(照片：魏嘉賢臉書) 中評社台北3月31日電／2026年花蓮縣長選戰，民進黨至今仍未推出人選，中國國民黨提名吉安鄉長游淑貞，花蓮縣議長張峻、縣議員魏嘉賢，則以無黨籍表態參選。根據《風傳媒》30日公布最新民調顯示，不管是一對一，或是三強鼎立的情況下，游淑貞的支持度皆為最高。



游淑貞獲得國民黨“立委”傅崐萁與縣長徐榛蔚夫婦支持，出身國民黨的議長張峻與傅家不合，揚言參選反傅。



民調指出，其中若今年底選舉為游淑貞、魏嘉賢、張峻揭參選的三強鼎立戰局，3人的支持度分別為：游淑貞26.6%、魏嘉賢17.9%、張峻13.0%，另有9.8%的人不投票／投廢票、32.7%未明確回答。



若是由游淑貞對決魏嘉賢，2人的支持度分別為：游淑貞31.3%、魏嘉賢31.0%，10.3%不投票／投廢票，27.4%未明確回答，2人僅差距0.3個百分點、不分上下。​



若是由游淑貞對決張峻，2人的支持度為：游淑貞39.9%、張峻25.0%，10.2%不投票／投廢票，24.9%未明確回答，雙方差距近15個百分點。



本次民調調查範圍花蓮縣13個鄉鎮市。調查對象為設籍在調查範圍內，年滿20歲的民眾。依據政府公布的人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，於花蓮縣住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式（RDD sampling）替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號。共完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。採用“比例估計法”（raking ratio estimation），根據政府公布最新的民眾性別、戶籍、年齡及教育程度資料，針對上述四項人口特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本與母體特徵之間的差異性未達統計顯著水準，此時整體樣本已具代表性。