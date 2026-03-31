郭正亮嘴歪仍直播　主持人關心有減通告？

郭正亮的嘴歪症狀暫時未解除。（截自“亮話天下”YouTube直播畫面) 中評社台北3月31日電／前“立委”郭正亮25日在《綠也掀桌》節目直播中，觀眾驚訝發現“亮哥”竟出現嘴歪眼斜，疑似顏面神經失調，擔憂喊話請他就醫。郭正亮30日再度照平常的節奏上通告，雖然仍有嘴歪情形，但精神健旺。他也提及蔡正元若服外役監，則每周可回家一趟。主持人錢怡君關心他健康狀況，問他身體是否OK，有減少通告嗎？



郭正亮25日在下午1點的中天新聞《綠也掀桌》直播時，網友直呼“亮哥左臉怪怪的？”、“嘴已經歪了啦”、“一定要保重身體啊”。平日郭正亮經常上演“趕場秀”，上完2點《大爆卦》直播，隨即出現在T台的《新聞大白話》3點時段開講，似自覺症狀無大礙。不過26日中午的《亮劍台灣》節目，郭正亮告假1集；同日晚間7點的《亮話天下》節目，郭正亮如常開播，讓粉絲們鬆了一口氣。



30日在《新聞大白話》節目，主持人錢怡君提到很多網友都在關心，亮哥的身體是否OK，有減少通告嗎？



郭正亮表示，“有有有，但不敢減少錢子的！”錢怡君笑說“錢子的可以保留，其他的可以減少”。旁邊來賓、台大哲學系教授苑舉正表示“已經少了一個‘阿元’，不能再少一個‘阿亮’！”郭正亮強調“不會啦，不會！”錢怡君感嘆“‘阿元’高歌離席了！”



郭正亮提到，蔡正元前幾天還笑瞇瞇地上節目跟大家暫別，今天正好要播出這一段。錢怡君問到，這一別至少要一年多？前空軍副司令張延廷說：1年9個月。郭正亮指出，本來是3年6個月。張延廷補充，原來2次是4個月。



郭正亮表示，如果改服外役監，那每個禮拜可以回家一次。至於他個人健康狀況目前還好，請大家不用擔心。



但在螢幕上看來，還是不少觀眾直呼亮哥的嘴歪情況依舊，紛紛喊話請他多休息。