9千噸美艦遭伊朗襲擊　栗正傑：戰力減1/3

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北3月31日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊28日宣稱攻擊了一艘位於阿曼“沙拉拉港”（Salalah Port）外海的美軍後勤艦艇，導致戰爭局勢再次升級。台退役少將栗正傑30日在政論節目指出，據說達9000噸的受襲支援補給艦，堪稱林肯號航母戰鬥群的“奶媽”，折損將導致戰力被削弱3分之1。



栗正傑30日在政論節目《林嘉源辣晚報》提到，在波斯灣另一邊、阿曼的沙拉拉港，前天有一艘美軍的支援艦被導彈命中！這消息大不大？大家覺得打仗嘛，制海作戰，要打到航空母艦！就像打到林肯號，或伯克級驅逐艦，才表示“我武維揚”？



《中時新聞網》報導，“但是我特別在意的是，打到這艘停在港口的支援艦！”栗正傑強調，為什麼停在這邊？第一個是安全性比較高，距離伊朗有7、800公里，無人機或導彈要飛到這個港口，必須飛過整個阿曼，有充裕的預警、攔截時間。第二，這艘艦為什麼擺在這邊，對誰做支援？他認為這很明顯，就是對林肯號做支援！不只對林肯號，而是對整個林肯號航母戰鬥群做支援。



栗正傑指出，聽說這艘軍艦有9000噸這麼大！是很大的一艘“奶媽”級。我們講到打仗，把空中加油機打掉，影響就很大；如果是“奶媽”被打掉，你整個航母戰鬥群，可能整個後勤補給就會出很大的問題。現在伊朗很聰明，用導彈直接打這艘支援艦。林肯號本身是核動力，可是戰機還是要加油，林肯號戰鬥群打仗快一個月了，看他戰機起飛架次，要不要送彈藥上去掛彈？



栗正傑說，不管是戰斧型巡弋導彈，或其他護衛戰艦的防空導彈，運送補給都是靠這艘支援艦。再來，航母戰鬥群上的官兵要不要吃、要不要喝？還是要喝淡水、要吃新鮮的蔬菜，美國大兵是很嬌貴的，不能吃那種過期蔬菜。支援艦每天就是遂行這個任務，所以不要小看，打掉一艘支援艦好像沒什麼了不起，至少削弱林肯號戰鬥群3分之1戰力！所以伊朗很成功地示範了，什麼叫用導彈做制空作戰跟制海作戰，打你的補給艦、打你的預警機、打你的加油機，就是最好的制空跟制海作戰！