藍委葉元之：顏慧欣之死戳破“賴政府”謊言

藍委葉元之。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月31日電／原“政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣病逝，傳遭上司職場霸凌，生前辭職信拆穿政府爭取加入CPTPP消極敷衍真面目。中國國民黨“立委”葉元之質疑，蔡英文曾說要加入CPTPP、RCEP，其實政府始終無能、撒謊，“閣揆”卓榮泰、副“閣揆”鄭麗君都有問題。



葉元之表示，民進黨現在就是這樣，永遠都拿中國大陸出來當遮羞布！



葉元之30日在《新聞大白話》節目表示，問題也不是衹有楊珍妮，包括卓榮泰、鄭麗君，應該都有問題，因為顏慧欣2月就發出辭職信，還包括她對國際經貿很痛心的建議，當時那封辭職信就已經拿在卓榮泰手上了，那卓榮泰有在在乎這事嗎？沒有。



葉元之批評，“他後來還跑去看棒球了，自費、還包機咧！他有在乎經貿嗎？沒有啊！”。卓榮泰現在為什麼很緊張，因為這個事情不是衹有楊珍妮，他看到“有些人”（經民連召集人賴中強）已經開始帶風向，說這些都是楊珍妮的事，說她是“國貿幫”的，說她如何如何如何，“沒有，卓榮泰，你是“行政院長”，你本來就是要負起責任！”



葉元之指出，顏慧欣她是戳破了民進黨政府一個大謊言，就是民進黨一直告訴大家說，“國際貿易很重要、我們要對外如何如何如何...”，然後來掩蓋他施政很多無能的地方。如CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）現在又被談起來，大家會很憤怒的是說，當初民進黨是怎麼告訴我們“要吃萊豬”的？“吃萊豬是要加入CPTPP！”結果萊豬吃了，CPTPP加入了嗎？沒加入！



葉元之提到，蔡英文不是從2020年開始，她2016年就說要“帶領台灣走向世界”，說兩個組織，一個CPTPP、一個RCEP（區域全面經濟夥伴協定）。結果2025年15個國家、東協加5簽署那時，就沒有台灣！政府告訴我們說：RCEP不重要，我們加入CPTPP就好。結果呢？拖拖拉拉！拖到什麼時候才提出申請？拖到中國大陸提出之後1個禮拜，我們就提出申請，這麼巧？那時大家就在質疑，是不是中國大陸申請了，我們才趕快去申請，否則也不痛不癢？確實，現在看起來，對CPTPP就是不痛不癢！



葉元之質疑，現在又改口說CPTPP也不重要了，要加入那個什麼IPEF、就是拜登那時成立的“印太經濟架構”，或“台北21世紀貿易倡議”。就愈來愈多，前面都不重要，加入“別的”才重要！那請問，爭取加入“別的”現在又變成什麼狀況？像IPEF，現在是觀察員而已。所以民進黨根本沒有一個戰略，或真心想要加入一個經濟組織，每次政府只要無能，就推給中國大陸就好了？