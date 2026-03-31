顏慧欣遭霸凌？卓榮泰：盡快調查公諸大眾

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月31日電（記者 鄭羿菲）參與台美關稅談判的“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，得年53歲，遭爆是被長官排擠霸凌。“行政院長”卓榮泰31日先對顏慧欣的離世表達遺憾，並強調上周四已組成外聘的調查委員會，盼盡快完成調查後，將事件公諸大眾。



顏慧欣出身經貿世家，父親顏慶章曾任“財政部部長”、駐世界貿易組織常任代表等。顏慧欣日前因病辭世，近期遭爆是被長官排擠霸凌，網路並流出現年72歲的“行政院政務委員”暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮任職國際貿易局局長時怒罵下屬音檔，外界將霸凌矛頭瞄準楊珍妮，引起軒然大波。



楊珍妮在神隱多日後，上午被媒體捕捉到現身“立法院”議場，但面對提問並未多表示意見。



“行政院長”卓榮泰31日赴“立法院”進行施政報告，並備詢，接受媒體簡短訪問。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，他再次為顏慧欣的離世表達非常的遺憾與不捨，台灣失去了一個在國際上可以為“國家”在經貿談判上貢獻很多的優秀下一代。



卓榮泰說，事件發生後，上周四已組成調查委員會，特別全部都由外聘的調查委員組成，上周五也開正式的視訊會議做若干決定與程序，目前按照程序與進度走，我們希望盡快完成調查內容，給社會一個最清楚的樣貌，將這個事情公諸大眾。