卓榮泰：盧秀燕軍購說出真心話　願好好討論

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月31日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台中市長盧秀燕結束訪美後，即接受《自由時報》專訪對軍購特別預算表態，認為應通過新台幣8000億元到1兆元之間，與國民黨版的3800＋N落差大，接近官方版的1.25兆。“行政院長”卓榮泰31日表示，盧秀燕說出了真心話，講出與“行政院”版本比較接近的數字，我們願意好好的來討論。



卓榮泰指出，盧秀燕已說出內心話，提醒桃園市長張善政與台北市長蔣萬安，盧秀燕也在等你們。



“行政院長”卓榮泰31日赴“立法院”進行施政報告，並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問時，媒體問及，今年度總預算案仍卡關，“立法院”同意先動支新興計劃的新台幣718億元，曾任“行政院長”的中國國民黨籍桃園市長張善政日前表達公文到院長桌子，整個台灣都在等卓榮泰，應趕快執行。



卓榮泰仍表達拒絕執行的態度，他說，“行政院”大門永遠為台灣人民敞開，但718億元的新興預算只佔總預算的2%，換句話說，“行政院”的大門不能只開2%。”除了張善政，國民黨籍台北市長蔣萬安也提出相同看法，請兩位市長去看看區域內的“立委”到底有沒有要真正支持新台幣3兆50億元的總預算案。