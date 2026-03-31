反特朗普示威大爆發　郭正亮：美成戰爭冤大頭

郭正亮。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月31日電／不滿美國總統特朗普的第3波“無王日”（No Kings）示威，28日在全美50州各處遍地開花。前“立委”郭正亮表示，以色列已經達成目標，但特朗普太低估對手了，沒掌握石油，也不能就此撤軍，成了伊朗戰爭的冤大頭。



郭正亮30日在《新聞大白話》節目表示，特朗普的民調為什麼會跌？因為連原來特朗普的MAGA（讓美國再次偉大）支持者，都認為這個戰爭是“以色列優先”的戰爭，而不是“美國優先”。其實福斯這個民調，特朗普滿意度41%，還偏高；他看過一個民調，特朗普的滿意度衹有34%。MAGA選民中，有79%希望不要地面作戰，“結果還是打！”



《中時新聞網》報導，“這種東西，到最後，戰爭機器有自己的邏輯在動。”郭正亮提到，像現在特朗普換了副總統范斯去當談判代表，范斯就說：希望2週到4週可以結束戰爭，我們從來沒有想在伊朗待一年，更不要說兩年！“我跟你講，特朗普絕對沒有想在這裡待到一個月！”



郭正亮強調，這個不是主觀意志可以轉移的，因為你總不能潰散、敗逃吧？這樣面子都撐不住，那年底選舉就完蛋了。“所以我覺得這個有一點...他低估對手了，高估自己了！那以色列在這個過程當中...我認為以色列已經打完了，他已經贏了！”



郭正亮指出，以色列能夠打到這樣就不錯了，他已經把伊朗打到，三年內沒有能力再攻擊以色列了；然後又擴張領土，佔領了黎巴嫩、黎南。“我覺得以色列是順利達成目標，可是美國不知道自己的目標是什麼！”



主持人錢怡君說：美國不是要石油？



郭正亮表示，那是不可能的，連霍爾木兹海峽都被伊朗奪走了，怎麼可能掌握石油？他覺得美國這次是冤大頭，愈來愈明顯，所以美國國內包括軍情界，對特朗普的批評愈來愈公開。連五角大廈內部的非軍職人員做民調，認為防長海格塞斯“是否有助於鼓舞人心”，衹有9%！完全失敗的一個國防部長。錢怡君直呼“還是回去當他的名嘴吧！”



郭正亮指出，“我認為他可能會被民主黨抓來究責，可能就是海格塞斯！”