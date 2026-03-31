獨派集結喊不需要獨裁者紀念堂　綠委相挺

獨派團體舉行記者會，宣布4月5日赴中正紀念堂發起“台灣不需要獨裁者紀念堂”行動。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月31日電（記者 張穎齊）獨派團體“519行動組合”31日在“立法院”外舉行“台灣不需要獨裁者紀念堂”快閃行動召集令記者會，邀請民進黨“立委”沈伯洋、張雅琳及NGO代表共同站台，呼籲民眾在蔣介石逝世周年4月5日當天齊聚台北自由廣場，支持“積極推動中正紀念堂轉型”等訴求。



綠委沈伯洋指出，台北萬華區一帶一路至“立法院”再到自由廣場，理應是一條屬於台灣的“歷史廊道”，但德國柏林、南韓光州都有屬於自己的歷史廊道，“而我們的路在哪裡？”因此他也表示，政府應該如何改造這樣的一個空間，不只是讓台灣人的歷史能夠延續、讓民主制度能夠被紀念，更重要的是下一代要能夠在空間中去繼承、去學習我們整個“國家”的記憶，“我認為這才是我們應該要做的轉型正義”。



綠委張雅琳表示，已在“立法院”提出“民主園區轉型”修法版本，未來將持續推動相關法制進程，並呼籲“文化部”提出更具體的短中長期規劃，前輩長期站出來提醒社會，顯示台灣對歷史記憶仍未完全補課，期待未來社會能真正記得這段歷史，讓受難者得以安然。



民進黨團書記長、“立委”范雲隨後也發布聲明回應表示，轉型正義從來都不是一蹴可及，需要持續與社會溝通，才能確保台灣是堅定走在“去威權、護民主”的道路上。然而，藍白“立委”刪減了114年度“文化部”預算3000萬元，打壓轉型正義業務，甚至透過預算案要求移除“自由的靈魂VS.獨裁者”展覽、停辦新願景競圖成果展、恢復大廳三軍儀隊。



辜寬敏基金會副董事長林宜正表示，這行動已連續第3年舉辦，只要紀念堂仍存在，就會持續發聲，強調這不僅是空間轉型問題，更涉及歷史記憶與價值重建，盼透過集體行動推動社會正視威權時期的歷史。

