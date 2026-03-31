國民黨台中市長初選民調　江啟臣勝出

江啟臣。（中評社 資料照） 中評社台中3月31日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長初選民調31日出爐，確定“立法院副院長”江啟臣領先“立委”楊瓊瓔，江啟臣勝出。



國民黨今天上午進行台中市民調拆封作業，記者會由國民黨副主席兼秘書長李乾龍主持，李乾龍表示，當初雙方協調不公布民調數字，僅宣布結果，而根據民調結果顯示，就是由江啟臣勝出，國民黨將提名江啟臣參選台中市長。



江啟臣由於今日代替“立法院長”韓國瑜主持“立法院”院會不克前來，派幕僚參與民調拆封會議，稍晚將於“立法院”外對此做出回應。



楊瓊瓔表示，類初選已經翻頁，台中的願景一直都是她心中的進行式，尊重民意、尊重初選結果，她一直強調，勝者是提名人，敗者就是助選人，她個人事小，台中事大，因此她會將30年來地方從政累積能量化為輔選戰力，支持江啟臣守住幸福執政的台中。



民進黨早定於一尊，去年10月就徵召“立委”何欣純參選下屆台中市長，原本外界以為國民黨會派出江啟臣迎戰，但楊瓊瓔去年11月28日在臉書宣布“我準備好了”，率先投入黨內台中市長初選，江隨後也表態爭取黨內提名，台中市長初選戰火正式引爆，結果如今揭曉。



不過，台中市能否在初選後順利整合成一大考驗。國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，台中市長初選民調結果出爐後，整體大方向是好的，如果沒有經過民調，反而更難整合，因為誰也不服誰。他強調，兩人在初選過程中算平和，對後續整合有信心。



國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，江啟臣與楊瓊瓔耕耘基層多年，實力雄厚，君子之爭有了結果，期許化競爭為團結，在年底的九合一選舉中贏得勝利。



李中強調，初選結束後，團結才是關鍵，國民黨唯有整合所有力量、凝聚共識，才能回應市民期待，未來江、楊雙方更須將競爭轉為合作，齊心打贏年底選戰，延續盧市長施政方向，黨團成員也會持續爭取建設、監督市政，為市民福祉繼續努力。



李中說，江啟臣具備中央與地方完整歷練，獲市民支持脫穎而出，實至名歸；楊瓊瓔多年來辛勤耕耘基層，在地方事務或“立法院”問政都展現優秀能力。這次初選過程公平、公正，沒有惡意攻訐，顯示國民黨民主機制的成熟，未來雙方團結齊心，才能打造更優質台中。